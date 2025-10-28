揭中國「混合式脅迫3部曲」 蕭美琴：台灣一切努力都為防止戰爭

副總統蕭美琴日前接受「德國第一公共電視台」（ARD） 「世界之鏡」（Weltspiegel）節目專訪，總統府今釋出訪談內容。（圖由總統府提供）

副總統蕭美琴日前接受「德國第一公共電視台」（ARD） 「世界之鏡」（Weltspiegel）節目專訪，總統府今釋出訪談內容。蕭美琴揭露中國除了對台擴大軍演外，也透過在國際孤立台灣、錯假訊息認知戰、經濟脅迫等「混合式脅迫手段」全面進逼，她強調，台灣現在所做的一切努力，都是為了防止戰爭的發生，我們必須投入更多國防資源，以實力為後盾。

對於中國大舉投入軍備、不斷派遣軍艦武力恫嚇台灣，蕭美琴表示，台灣對此感到憂慮並嚴肅看待，中國除了持續在我國海、空域擴大軍事演習外，也運用混合式脅迫手段，在國際社會孤立和邊緣化台灣，同時日益介入台灣的社群媒體、散播錯假訊息並干預政治活動等「認知作戰」，以及利用我國易受影響的產業施加經濟脅迫，台灣確實正面臨許多不同的挑戰，但她相信，台灣人民仍會堅定捍衛其生活方式與自由。

有關戰爭發生的可能性，蕭美琴認為，台灣現在所做的一切努力都是為了防止戰爭的發生，台灣人民熱愛和平，並渴望成為世界良善的力量，台灣必須竭盡所能保衛區域的和平與穩定。全球各地所發生的事件也提醒世人，和平絕非理所當然。台灣必須在國防上投入更多資源，以實力為後盾；我們不挑釁、也無意破壞國際秩序，但必須具備自我防衛的能力。

針對北京聲稱台灣才是造成緊張局勢的一方，甚至宣稱執政黨和副總統是想讓台灣脫離中華人民共和國獨立的「分離主義者」。蕭美琴說，台灣人民對於捍衛自身的自由和生活方式抱持強烈信念，任何破壞區域穩定與和平的行為，都源自於北京，國際社會對此非常清楚。台灣也呼籲國際社會，持續強調區域和平穩定的重要性，並反對中國以武力威脅的行為。

對於俄中緊密關係對印太地區及台灣造成的危害，蕭美琴表示，我國相當關切全球威權領導人正在結盟，分享操弄策略和手段，也觀察到許多相似的行為模式，除了赤裸裸的侵略之外，也看到混合式手段的運用，包括資訊戰和對他國民主與政治干預等各層面，這已成為許多民主國家共同的挑戰。因此，民主國家必須團結合作，共同對抗對民主的脅迫和干預；資訊戰的目的即在削弱民主、在社會內部製造分歧與對立，面對威權勢力及其施加的脅迫，仍有許多工作需進行並持續強化韌性。

