    首頁 > 政治

    新加坡稱「反台獨」 林佳龍盼以李顯龍「台海應和平解決爭議」為基礎

    2025/10/28 10:56 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍28日出席「2025台歐海纜安全論壇」致詞，提出台灣的「國際海底電纜風險管理（RISK）倡議」。（記者陳逸寬攝）

    外交部長林佳龍28日出席「2025台歐海纜安全論壇」致詞，提出台灣的「國際海底電纜風險管理（RISK）倡議」。（記者陳逸寬攝）

    新加坡總理黃循財近日會晤中國國務院總理李強時，重申「一中政策」、「反對台獨」，外交部對此以表達嚴正關切。外交部長林佳龍今（28）日再被問及此事重申，希望任何國家在發展關係時，都能重視並尊重台灣的主權，台灣感謝星前總理李顯龍曾多次強調台海應以和平方式解決爭議、不能訴諸武力，盼新加坡政府能以李的談話為台星關係基礎。

    林佳龍今天上午出席「2025台歐海纜安全合作論壇」致詞後受訪，被問及黃循財說法及外交部應對立場，他說，希望任何國家在發展關係時，能夠重視並尊重台灣的主權。

    林佳龍說，至於台海和平與穩定的發展，感謝前總理李顯龍曾多次強調，（台海）要以和平方式解決爭議，不能訴諸武力，台海的和平與穩定攸關世界秩序，這一點我們非常感謝。

    不過，林佳龍指出，至於近期提到台海議題，尤其涉及兩岸所謂「一中」等議題，我們希望各方能尊重台灣的立場。在國際政治尤其是國家交往上，台灣已表達立場，也期待新加坡政府能以包括前總理李顯龍的談話為台星關係的基礎。

    另一方面，亞太經合會（APEC）峰會即將登場，美國總統川普已到訪日本並首次會晤日本首相高市早苗，成為APEC前一大焦點。林佳龍被問及此事說，感謝高市首相一再於許多國際會議上，持續表達對台海和平穩定的重視。

    他指出，面對印太區域的挑戰，特別是中國的威脅，台灣與日本同屬第一島鏈。美日之間有「美日安保條約」，而美台則有「台灣關係法」，因此美方的印太戰略與日本、台灣都密切相關。

