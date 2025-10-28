為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川習在APEC會晤影響台美關係？林佳龍：台美關係穩定密切

    2025/10/28 10:49 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍。（記者陳逸寬攝）

    亞太經合會（APEC）峰會即將在韓國慶州登場，美中元首預計30日將在領袖會議前見面，針對川普見習近平是否將影響台美關係，外交部長林佳龍今（28）日受訪強調「不會」，台美關係非常穩定，除建立在「台灣關係法」及「六項保證」下，在安全、經貿方面都有密切合作。

    林佳龍今天上午出席「2025台歐海底電纜安全合作論壇」致詞，會後接受媒體聯訪。針對川習預計30日在APEC會談，媒體詢問是否將影響台美關係？林佳龍直言「不會」，台美關係非常穩定，除了建立在「台灣關係法」和「六項保證」之下，台灣不管在安全或者經貿方面都與美密切合作，也是以APEC會員的身分，由領袖代表到韓國參加今年的年會。

    林佳龍指出，除APEC大會之外，我國預計也將參與多場雙邊會議。台灣在今年的APEC也提出一些倡議，特別是在半導體、AI 以及數位科技方面，台灣都能夠作出貢獻，盼透過APEC這個架構，倡議有關智慧醫療、健康照護這方面的基金。

    林佳龍強調，台灣不只是一般的參與者，也是貢獻者。盼透過APEC這個平台，與世界鏈結，將台灣的發展經驗貢獻給更多國家。

    熱門推播