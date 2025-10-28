為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    張景森要柯文哲把「狗仔頭」關在家！黃國昌：為了柯先讓他三拳

    2025/10/28 10:29 記者林哲遠／台北報導
    柯文哲等人今為京華城案出庭應訊，證人張景森籲柯文哲把「狗仔頭」關在家裡管好，別出現在莊嚴的法庭。（記者王藝菘攝）

    前台北市都市發展局局長張景森今日出庭為京華城案作證，他昨在臉書向民眾黨前主席柯文哲喊話，要他把「狗仔頭」關在家裡，別出現在法庭，否則就會用柯的金句「誰家的狗？帶回去自己管好」奉還。被影射為狗仔頭的民眾黨主席黃國昌今日受訪時回應，他今天公務繁忙本就不會去開庭，並強調自己為了柯主席，先讓張景森三拳。

    張景森昨呼籲，柯文哲把那個狗仔頭關在家裡管好，別出現在莊嚴的法庭，強調「如果明天有狗仔頭出席旁聽，我會當庭向法官正式提出聲請，把狗仔頭趕出法庭，以避免影響證人情緒，影響作證的品質。」

    對此，黃國昌回應，張景森因為聯合再生的弊案要挾怨報復，可以理解其心情；不過，一個當過政務官的人竟然以證人身份進行公然要脅，令人匪夷所思。他強調，一個證人在法庭上應據實陳述，怎麼會公然威脅，看了真的匪夷所思。

    「我今天公務很忙，本來就不會去開庭！」黃國昌說，他昨天也在直播說了，為了柯主席，先讓張景森三拳，但一個當過政務官的人做出如此沒格調、法治概念的發言，不是個好示範。

