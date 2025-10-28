為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    邱垂正台東大學演講：兩岸和平 不能只依賴中共領導人善意

    2025/10/28 10:22 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會主委邱垂正（前排右三）在台東大學進行專題演講時表示，「兩岸和平，不能只依賴中共領導人的善意」，我們對和平有理想，但沒有幻想。（圖擷取自陸委會臉書）

    陸委會主委邱垂正（前排右三）在台東大學進行專題演講時表示，「兩岸和平，不能只依賴中共領導人的善意」，我們對和平有理想，但沒有幻想。（圖擷取自陸委會臉書）

    為增進台灣民眾對中國的識讀能力，陸委會主委邱垂正27日前進台東大學，以「兩岸關係與政府兩岸政策」為題進行專題演講。他強調，「兩岸和平，不能只依賴中共領導人的善意」，我們對和平有理想，但沒有幻想。

    陸委會發文指出，邱垂正說明政府兩岸政策並分享當前對台海情勢觀察，現場座無虛席，同學們與主委互動熱烈。邱深入淺出剖析中共政權本質，在於追求擴張主義並挑戰美國，近年更逐漸加大對台侵略野心與對外擴張。

    「兩岸和平，不能只依賴中共領導人的善意！」邱垂正說，維護台海和平繁榮是政府堅定立場與政策目標，我們對和平有理想，但沒有幻想！並引用英國前首相邱吉爾名言：「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭」，強調和平不能一廂情願建立在中共領導人的善意，捍衛國家需靠自己的實力和準備。

    邱垂正也向大學生說明，賴總統兩岸政策是秉持「四個堅持」與強調「四個不變」，政府將落實「和平四大支柱行動方案」，致力於維護台海和平現狀，承擔維護區域安全及全球和平的國際責任。

    陸委會指出，政府支持符合對等尊嚴、健康有序的交流，讓善意成為兩岸交流的主旋律，牽動兩岸的良性互動，主委最後提醒學生留意赴中人身安全風險，如有必要前往，應先至本會「國人赴中動態登錄系統」登錄，以利政府必要時提供協處。

