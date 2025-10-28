為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    訪寵物友善餐廳 賴瑞隆提「毛孩四寶」打造友善寵物之都

    2025/10/28 10:25 記者王榮祥／高雄報導
    賴瑞隆提「毛孩四寶」政見。（圖由賴瑞隆團隊提供）

    賴瑞隆提「毛孩四寶」政見。（圖由賴瑞隆團隊提供）

    立委賴瑞隆拜訪高雄某知名複合式寵物友善餐廳，與業者、飼主熱烈交流並提出「毛孩四寶」政見，盼打造高雄成為友善寵物之都。

    賴瑞隆引述農業部統計，台灣家犬、家貓飼養數量高達279萬隻，寵物產業總體產值突破600億元；高雄家犬數23萬隻居全國之冠，家貓16萬隻則是全台第二，年產值趨近百億元。

    他透露自己家中也有2隻「貓星人」，每天出門前都會「討摸」，回家時更是飛奔迎接，「那份療癒與愛，讓人每天都充滿力量」。

    他也分享自己身為「毛爸」、深知毛孩對飼主宛如家人，因此在國會積極推動補足獸醫人力缺口、監督農業部提出寵物殯葬定型化契約範本、寵物玩具安全標章制度及寵物食品管理法草案，從制度面保障毛孩權益。

    賴瑞隆進一步提出「毛孩四寶」政見，分別為「增設寵物友善公園，打造樂活環境」、「建立寵物友善產業圈，打造毛經濟品牌」、「擴大寵物生命教育，建立正確飼養觀念」、「打造尊重生命的指標城市」。

    他強調，1座進步城市不只有對人權的尊重，更是對動物生命權的保護，他將以共好為核心，結合市府資源、民間力量與智慧科技，打造高雄成為更宜居、更永續的快樂城市。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播