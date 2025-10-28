訪寵物友善餐廳 賴瑞隆提「毛孩四寶」打造友善寵物之都

賴瑞隆提「毛孩四寶」政見。（圖由賴瑞隆團隊提供）

立委賴瑞隆拜訪高雄某知名複合式寵物友善餐廳，與業者、飼主熱烈交流並提出「毛孩四寶」政見，盼打造高雄成為友善寵物之都。

賴瑞隆引述農業部統計，台灣家犬、家貓飼養數量高達279萬隻，寵物產業總體產值突破600億元；高雄家犬數23萬隻居全國之冠，家貓16萬隻則是全台第二，年產值趨近百億元。

請繼續往下閱讀...

他透露自己家中也有2隻「貓星人」，每天出門前都會「討摸」，回家時更是飛奔迎接，「那份療癒與愛，讓人每天都充滿力量」。

他也分享自己身為「毛爸」、深知毛孩對飼主宛如家人，因此在國會積極推動補足獸醫人力缺口、監督農業部提出寵物殯葬定型化契約範本、寵物玩具安全標章制度及寵物食品管理法草案，從制度面保障毛孩權益。

賴瑞隆進一步提出「毛孩四寶」政見，分別為「增設寵物友善公園，打造樂活環境」、「建立寵物友善產業圈，打造毛經濟品牌」、「擴大寵物生命教育，建立正確飼養觀念」、「打造尊重生命的指標城市」。

他強調，1座進步城市不只有對人權的尊重，更是對動物生命權的保護，他將以共好為核心，結合市府資源、民間力量與智慧科技，打造高雄成為更宜居、更永續的快樂城市。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法