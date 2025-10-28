為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌徵志工、網洗版「狗仔這應徵」 李正皓諷：需要跟拍技能嗎？

    2025/10/28 10:32 即時新聞／綜合報導
    黃國昌昨晚在臉書貼文招募新北市三重蘆洲的志工團，引來許多網友洗版留言，名嘴李正皓也在黃的貼文底下留言諷刺：「需要跟拍跟監技能嗎？」（資料照）

    黃國昌昨晚在臉書貼文招募新北市三重蘆洲的志工團，引來許多網友洗版留言，名嘴李正皓也在黃的貼文底下留言諷刺：「需要跟拍跟監技能嗎？」（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近期深陷「養狗仔」、「駭客竊資」等風波，不過黃國昌面對週刊接連爆料，僅在上週表示已對週刊提告。黃國昌27日晚間在臉書貼文招募新北市三重蘆洲的志工團，引來許多網友洗版留言，名嘴李正皓也在黃的貼文底下留言諷刺：「需要跟拍跟監技能嗎？」

    黃國昌近期積極備戰2026年新北市長選舉，在新北市各區招募志工團，27日晚間黃國昌發文宣布將前往三重蘆洲招募「國昌新北志工團」，並提到接下來也將繼續在新北的各行政區舉辦，相關資訊都會陸續公布在社群上。

    而黃國昌的志工招募文，引來許多網友嘲諷：「真的不願意花錢欸～」、「狗仔這邊報名嗎？」、「要會使用萊卡相機嗎？」、「招募大砲哥！？」、「有要招聘狗仔志工嗎？」、「有傳授跟拍技巧嗎？」、「是去凱思報名嗎？」、「會提供跟拍名單嗎？」、「請問志工要會拍照嗎？」

    名嘴李正皓在黃的貼文底下留言諷刺：「需要跟拍跟監技能嗎？」名嘴吳靜怡也留言：「老師，我有一台Canon單眼相機被橘子拿走，可不可以叫柯文哲還我？這樣老師就不用『放蛇』，放我就好，跟著王義川一直拍！讓老師D槽滿溢^_^」

    黃國昌貼文引發網友洗版酸諷，李正皓與吳靜怡也在貼文留言。（圖擷取自黃國昌臉書）

    黃國昌貼文引發網友洗版酸諷，李正皓與吳靜怡也在貼文留言。（圖擷取自黃國昌臉書）

