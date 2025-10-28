為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    舔共也要割韭菜？ 小粉紅抱怨買館長洗髮精效期剩不到1年

    2025/10/28 11:46 即時新聞／綜合報導
    「館長」陳之漢。（資料照）

    「館長」陳之漢。（資料照）

    網紅「館長」陳之漢25日從桃園國際機場搭乘CA186班機前往北京，展開為期12天的訪問行程。出發前他受訪表示，此行將參加中國舉辦的「台灣光復紀念活動」，並稱這趟是「幫賴清德尋根之旅」。對此，醫師杜承哲在臉書PO出，有小粉紅抱怨他從館長官網購買的洗髮精竟然有效期限只剩7至8個月，懷疑館長清庫存。

    館長「館長」陳之漢展開為期12天的兩岸文化交流行程，且聲稱這趟是「幫賴清德尋根之旅」此次訪中行程除北京外，還將拜訪相關單位，洽談跨境商業合作案，並預計出席「台灣光復紀念日」相關活動。被問到是否刻意選在台灣光復節赴中，他回應，「不管是不是特別，剛好就排光復節」，隨即再度嗆聲梁文傑：「我就挑光復節去，不然梁文傑你不爽喔。」

    杜承哲在臉書PO出1張截圖，可以看到中國網友在網路抱怨「勸大家不要一腔熱血支持，我熱血了一下克服重重困難從館長官網買了洗髮精，有效期限3年，生產日期為2023年，這麼大一瓶洗髮精剩下7、8個月就過期了，勸大家不要像那些無腦粉絲一樣，無腦支持。」：底下有另一名中國網友回覆「清庫存，好慘。」

    杜承哲在貼文中表示「連韭菜國都發現館長在清庫存了，那這樣他要把庫存賣給誰好呢？真可憐，多喝點豆汁看有沒有用。」

    有小粉紅抱怨他從館長官網購買的洗髮精竟然有效期限只剩7至8個月，懷疑館長清庫存。（圖擷取自 臉書）

    有小粉紅抱怨他從館長官網購買的洗髮精竟然有效期限只剩7至8個月，懷疑館長清庫存。（圖擷取自 臉書）

