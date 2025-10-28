邱議瑩搧巴掌判拘役 羅智強諷：唯一支持她參選高雄市長

國民黨立委羅智強。（資料照，記者王藝菘攝）

民進黨立委邱議瑩在立法院議場搧國民黨立委羅智強巴掌挨告，日前被台北地院依強暴侮辱罪判處拘役10日、易科罰金1萬元。羅智強今（28）日受訪諷刺說，「唯一支持」邱議瑩代表民進黨參選高雄市長，「暴力慣犯邱議瑩」真的是民進黨最適任的高雄市長的人選。

羅智強指稱，邱議瑩有3個「第一」：第一，「暴力第一名」，他不是唯一的「打耳光」受害者，邱議瑩是暴力慣犯，所以法院指邱議瑩「未獲教訓」，橫行霸道久了，他相信法院的判決也無法約束她的行為，「暴力第一名」是民進黨的「標準典範」，最適合代表民進黨參選高雄市長。

羅智強還諷刺說，邱議瑩的第二個「第一」是「天坑第一」，在邱議瑩的選區裡為高雄市民「爭取」了舉世無雙的「美濃大天坑」這個「非常著名的地標」，從「愛鄉土」變成「愛挖土」的「貪官污吏」都應該去「美濃大天坑」考察一下，「這是邱議瑩為高雄留下最大的政績」。

羅智強表示，邱議瑩的第三個「第一」則是「踹門第一」，法務部長的門是她踹壞的，毀損公物不遺餘力，法院的判決讓她夠資格代表民進黨參加高雄市長選舉。

羅智強表示，他個人的部分則是最小的，只是幫社會大眾爭個公道，讓暴力的慣犯邱議瑩得以受到法律制裁，除了民事判賠20萬，現在法院判她拘役也讓她非常欣慰，讓他成為讓邱成為有前科的人，「唯一支持邱議瑩代表民進黨參選高雄市長，邱議瑩加油，你是第一名」。

