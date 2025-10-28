盧秀燕亂扯非洲豬瘟疫情被連續打臉 張育萌：簡直是大型「海龜湯」

台灣青年世代共好協會理事長張育萌。（資料照）

台中成台灣非洲豬瘟破口，台中市長盧秀燕領導的盧市府團隊說謊連環爆，不但當事豬場廚餘蒸煮多月未查，連病豬出現後到場「獸醫師」竟只是「獸醫佐」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌怒批，台中爆出國內第一例非洲豬瘟陽性，至今說法一變再變，面對記者永遠支支吾吾。每次開記者會，今天說出來的話，打臉昨天的自己，結果整個禮拜的說明根本就是一場大型「海龜湯」（指情境猜謎）。

張育萌在臉書PO文表示，盧秀燕市府帶頭玩海龜湯，全國一起猜，市府只能回答「是」「不是」或「無關」，台中梧棲養豬場，8月、9月廚餘「通通沒拍照上傳」，規定是要「每天上傳」，只要一天沒上傳，環保局下個月就要去稽查，結果豬農兩個月沒上傳，環保局也兩個月不去稽查，台中市環保局明顯怠忽職守，局長陳宏益說他們確實發現豬農上傳有問題，陳宏益竟然說：「同仁想到一個辦法，我就打電話去盧他！」所以同仁就「不厭其煩」地打電話去「盧豬農」，「去道德勸說他」。

張育萌指出，「我的老天呀」，廚餘違法不上傳，只要「去盧他」，那豬農拒絕採檢，是不是也請同仁「去盧他」？豬農發現豬生病，打電話問沒有獸醫執照的「王姓獸醫佐」、再自行投藥，是不是也只要請同仁「去盧他」？台中市府是什麼遺世而獨立的桃花源嗎？整個市府沒有公權力？佛系治理、無為而治？

他質疑，台中市政府最早說，截至上週一（20日）台中梧棲養豬場豬隻離世的數量累積是116頭，結果，27日台中市農業局長張敬昌又說那是當初飼主憑記憶講的，比對化製廠的三聯單發現實際上是78頭。

張育萌續指，中央災變中心本來說，昨天中午以前，台中市府就要交調查報告，結果至今沒有收到書面報告，而且要台中市釐清的污染來源、通報採樣問題、廚餘和清潔場的調查，也都講不清楚。

他說，大家有玩過一個遊戲叫「海龜湯」嗎？在營隊很常出現，就是學長姐講一個故事的開頭和結尾，學員負責猜整個故事的內容，出題的人可以給少少的提示，但多數時候，學員猜的過程，學長姐只能說回答「是」、「不是」或「無關」。

張育萌直言，台中爆出國內第一例非洲豬瘟陽性，至今說法一變再變，面對記者永遠支支吾吾。每次開記者會，今天說出來的話，打臉昨天的自己，結果整個禮拜的說明，根本就是一場大型「海龜湯」。

