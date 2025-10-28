台東多次出國考察綠能 議員質疑小水力發電、縣府回應很掉漆

台東縣議員簡維國（左）在質詢時質疑縣府小水力發電成果。（記者黃明堂翻攝）

台東縣饒慶鈴將綠能列為重要政策，多次率團出國考察，台東縣議員簡維國針對台東縣政府極力推動的綠色能源政策，特別是小水力發電，提出嚴厲質疑，縣府答詢中一度將台電運作數十年的東興水力發電廠列為成果，更受質疑，他要求縣府財經處明確公布具體執行成果與量化目標，避免「綠能」淪為口號和空談。

簡維國指出，縣長在第2任期這3年來，多次公開表達台東縣欲達成能源自主的理想，並將地熱與小水力發電列為主要推動項目，甚至花費大量經費派員到紐西蘭、奧地利、日本等地參訪。然而，在縣長任期即將屆滿之際，有必要檢討這3年來的實際進展。

針對主要業務單位財經處，簡維國詢問台東縣目前小水力發電的具體成果，處長章正文答復說，目前已完工併聯發電的約有5座，其中兩座在達仁鄉，兩座在關山鎮。但經科長進一步確認，完工商轉的實為4座，包括海端鄉1座，以及卑南鄉的3座，包括台電東興發電廠、卑南上圳發電廠、利嘉淨水場。

簡質疑，台電東興發電廠屬於民國四五十年代既有設施，並非縣府這3年推廣小水力發電的成果，不應列入計算範圍。

簡要求財經處說明，縣長心目中理想的小水力發電量應該佔全縣用電量10億度電多少比例，才能算是達成能源自主？處長最初僅能模糊回應全縣綠電目標是佔6成6億度電，經議員追問後才表示小水力的目標大約是2成9的佔比。簡痛批，如果連目標都無法明確訂定，縣府將難以向支持綠能的民眾交代。

章正文說，綠能是「長遠目標」，但相信可以「很快達成」，前後矛盾的說詞，簡維國批評是模糊說詞，他理解在推動綠能的過程中，縣府、中央、業者與地方之間存在難處，但行政效率要求必須有明確的達成目標。

