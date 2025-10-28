為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    揮紙扇「打臉」羅智強 邱議瑩道歉判拘役10日得易科罰金

    2025/10/28 10:07 記者張文川／台北報導
    邱議瑩去年於立院審議國會改革法案時，與國民黨立委羅智強爆發衝突。（取自羅智強臉書）

    邱議瑩去年於立院審議國會改革法案時，與國民黨立委羅智強爆發衝突。（取自羅智強臉書）

    民進黨立委邱議瑩去年在立法院，涉用紙扇揮打國民黨立委羅智強臉頰，羅智強提告，台北地檢署今年9月依妨害名譽罪起訴邱，並聲請簡易判決處刑；邱議瑩認罪並道歉，台北地院採簡易判決將邱議瑩判處拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

    全案於9月4日起訴後，邱議瑩道歉指出，立法院在審「再生醫療法」時，因國民黨杯葛而延誤，場面混亂，羅智強卻透過直播嘲諷，她因一時失控、動手在先，是她的不對，向羅致歉，強調會虛心改進錯誤之處，但對公共事務的使命，絕對不會改變。

    北檢調查，去年5月28日立法院議場討論法案時，邱議瑩發現羅智強持手機進行直播，指民進黨以再生醫療法等其他議案干擾、延滯議程。邱議瑩走到羅面前稱「你是沒被打過喔」，隨後拿紙扇搧打羅的左臉一下。

    羅智強認為人格、名譽及社會評價遭受貶抑，提起妨害名譽、恐嚇危害安全罪等刑事告訴，民事部分求償50萬元。民事一審已判賠20萬元。

    邱議瑩表示，她無法接受對法案的不尊重，因此一時失控、動手在先，是她的不對。作為民代，她卻做了錯誤的示範，為此，她要向羅智強表達最深刻的歉意，但她更希望社會看到的是，再生醫療法通過，讓病患有更多治療希望，未來世代也將受惠。

    邱提到，她從抗癌到立法共花10年，許多病患與家屬期盼這部法案已久。政治的焦點，應回到公共政策，而非個人衝突，若她的一時失態，能讓社會更關注醫療進步，那她願承擔一切責任。

    北院法官考量犯案程度、動機、犯後態度等，日前將邱判處拘役10日得易科罰金。可上訴。

