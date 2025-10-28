謝龍介質疑光電板清潔汙染烏山頭水庫 「曬傳票喊冤」被網吐槽

國民黨立委謝龍介。（資料照）

近來網路上謠傳，烏山頭水庫水面上的光電板以藥水、清潔劑清洗，導致灌溉水質檢驗報告多次驗出極低量陰離子界面活性劑。民進黨立委郭國文指控國民黨立委謝龍介是造謠者之一，於16日派人至警局報案告發違反社維法散佈假消息製造恐慌。對此，謝龍介今（28）日曬出警方通知書，直呼「好快的刀」，並嗆郭國文「吃飽太閒、濫訴興訟」，結果被網友打臉。

謝龍介在臉書發文表示，他收到台北市中正第一分局「違反社會秩序維護法通知書」，須於11月3日上午10時前往偵查隊說明。他解釋，烏山頭水庫水面上覆蓋光電板，被質疑破壞環境與污染水質，民眾看到畫面無不怵目驚心，「結果民進黨難堵悠悠之口，就氣急敗壞要告人，民進黨台南市黨部主委郭國文，搞不定自己黨內初選種種爭議，又說服不了民眾就想拿我來轉移焦點，跑去中正一分局報警對我誣告，結果12日才說要告，僅10天，我就收到傳票」。

謝龍介強調，「烏山頭水庫水面，有沒有光電板？有！烏山頭水庫水質，有沒有驗出類清潔劑成分？有！市面上有沒有販售太陽能板清潔劑？有！有沒有太陽能業者使用清潔劑清潔太陽能板？有！台灣目前針對清洗太陽能板的法律規範是否完善？沒有！」

謝龍介進一步指出，這些爭議都是事實，民眾的不安也是真實的，「郭國文你也是立委，你還是執政黨立委，賴清德總統人馬，你是不是吃飽太閒，該提案不提案，該建言不建言，卻來濫訴興訟，不解決問題，卻來解決提出問題的人？我是無所謂，基層員警依法偵辦，我全力配合，但你給基層員警找麻煩，老百姓都看在眼裡，心中自有一把尺。下週一，我準時到案！」

貼文一出，引發網友熱烈討論。部分支持者留言力挺，但也有網友反批：「問題是台灣光電業者有沒有用清潔劑洗水庫的光電板？沒有！你是立委，有一百個管道可以去求證，你有求證嗎？沒有！發現是謠言後，你有沒有協助闢謠？沒有！」、「不要造謠不就沒事了」、「講的好像只有國民黨可以告人一樣？假高尚」、「是誰造謠水果丟水庫啊？怕什麼呢？」、「你就是在違反社會秩序維護法，造謠介」、「立委本來就要有證據才能說，立委是要做榜樣的，要教導年輕人，正確的說話方式是什麼。」、「身為政治人物應該要顧黨的形象，也要更加守法，我對你真的很失望，也只能支持陳以信了」。

