美學者投書稱賴總統魯莽 吳志中：觀點完全不正確

外交部次長吳志中。（資料照）

華府智庫「防衛優先」（Defense Priorities）亞洲計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書《時代雜誌》（TIME），批評賴清德總統為「魯莽的領袖」。外交部次長吳志中今天在立法院受訪表示，投書人一向較為親中，對民主價值沒有那麼重視，在美國屬於孤立主義，並認為，「他這個觀點完全不正確」。

立法院今天對行政院院長施政報告繼續質詢。吳志中會前受訪表示，不同意見的很多，但需要區分清楚，這不是《時代雜誌》的報導。觀察投書人的背景，他一向是一個比較親中，對於民主價值沒有那麼重視。據他了解，在美國屬於比較孤立主義的，因此一開始引述就有問題，「把一個投書當作一個重要報導，我想這應該是相當不恰當」。

請繼續往下閱讀...

媒體詢問，金萊爾算是獨裁者的附庸嗎？吳志中認為，他的意見未全盤考量，並重申，這是他個人的意見，並不是雜誌的評論。

吳志中說，金萊爾是不是獨裁者的附庸，這他不予評論；但他認為，他這個觀點是完全不正確，賴總統、整個政府，還有台灣人民努力捍衛自由民主，這是有目共睹的。

吳志中提到，他昨天參加「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）這麼多國會議員來，就是支持台灣的民主自由，台灣現在真的是在很前線捍衛普世價值，這個反而是比較重要，因為他是選出來的國會議員，「一個學者的單獨投書，我並不認為這有它的一個重要性」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法