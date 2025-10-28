為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美學者投書稱賴總統魯莽 吳志中：觀點完全不正確

    2025/10/28 09:48 記者李文馨／台北報導
    外交部次長吳志中。（資料照）

    外交部次長吳志中。（資料照）

    華府智庫「防衛優先」（Defense Priorities）亞洲計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書《時代雜誌》（TIME），批評賴清德總統為「魯莽的領袖」。外交部次長吳志中今天在立法院受訪表示，投書人一向較為親中，對民主價值沒有那麼重視，在美國屬於孤立主義，並認為，「他這個觀點完全不正確」。

    立法院今天對行政院院長施政報告繼續質詢。吳志中會前受訪表示，不同意見的很多，但需要區分清楚，這不是《時代雜誌》的報導。觀察投書人的背景，他一向是一個比較親中，對於民主價值沒有那麼重視。據他了解，在美國屬於比較孤立主義的，因此一開始引述就有問題，「把一個投書當作一個重要報導，我想這應該是相當不恰當」。

    媒體詢問，金萊爾算是獨裁者的附庸嗎？吳志中認為，他的意見未全盤考量，並重申，這是他個人的意見，並不是雜誌的評論。

    吳志中說，金萊爾是不是獨裁者的附庸，這他不予評論；但他認為，他這個觀點是完全不正確，賴總統、整個政府，還有台灣人民努力捍衛自由民主，這是有目共睹的。

    吳志中提到，他昨天參加「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）這麼多國會議員來，就是支持台灣的民主自由，台灣現在真的是在很前線捍衛普世價值，這個反而是比較重要，因為他是選出來的國會議員，「一個學者的單獨投書，我並不認為這有它的一個重要性」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播