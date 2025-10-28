鄭麗文反對提高國防預算 卓揆：和平靠實力、正義不孤獨

行政院長卓榮泰。（資料照）

對於國民黨新任黨主席鄭麗文反對提高國防預算，被英國「金融時報」點名恐激怒美國。行政院長卓榮泰今強調，「和平要靠實力，正義也不會孤獨。唯有強化自己的實力，才能夠真正取得有尊嚴、而且是永久的和平。」他說，未來我國仍會繼續深化和理念相近國家之間的合作與交流，共同為區域和平盡更多力量。

立法院院會今續邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。卓榮泰於會前接受媒體聯訪，針對鄭麗文反對提高國防預算，以及日本新任首相高市早苗展現親美友台態度，有利台日合作等時事進行回應。

卓榮泰強調：「和平要靠實力，正義也不會孤獨。因此，我們在維護國家主權安全和善盡區域和平、穩定力量的過程當中，只有一直強化自己的實力，才能夠真正去取得有尊嚴，而且是永久的和平。」

「正義的力量，絕對不孤獨。」卓榮泰說，台灣從過去以來，一直是國際社會上良善、負責，而且是信賴的夥伴，此後還是會繼續和理念相近國家，從區域和平穩定、經濟發展、科技合作，以及文化交流上，會更深化，也唯有如此，台灣才能成為世界民主陣營大家互相信賴的一個夥伴，共同為區域的和平穩定和世界的共同進步再盡更多力量。

