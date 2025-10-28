張峻怒踹傅崐萁桌子 吳靜怡：那一腳是花蓮自由的開始

國民黨立委傅崐萁、鄭天財昨在光復鄉大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」卻只邀請傅派議員等人，災民遭擋在外被議長張峻踹桌抗議。（民眾提供）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財昨在光復鄉大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，卻只邀請縣府、部份議員、村長及社團組織，300多名災民被擋在門外引發衝突，縣議會議長張峻不滿災民及在地議員被擋，闖入怒踢傅崐萁桌子。對此，媒體人吳靜怡表示，張峻踢的不是桌子，而是解放傅崐萁深鎖花蓮人的鐵鏈，光復鄉要復興光復人的光復！

吳靜怡在臉書PO文表示，光復鄉災民對著傅崐萁大聲怒吼：「三十五天還有五個人失聯，死了十九個人，你們在做什麼？你們在做什麼大家看得清清楚楚！」而傅崐萁拿著麥克風回應：「現場的警察同仁，花蓮縣警察局可以容忍這樣的情況？」災民持續怒喊：「我們是災民。」場外的災民居然是由一排主任、警察、政務幕僚隔開，這一切，像極了花蓮長期的統治現實，傅皇家族治理下，連「災民」都要有身份審查。

吳靜怡指出，傅崐萁立委召開的「重建特別條例座談會」上，議長張峻一腳踢向傅崐萁的桌子，雖然不支持暴力，但真正長期對花蓮施暴的，是權力的傲慢，才會有「傅崐萁們」把災民擋在門外的體制，數百位災民被穿著印有「傅崐萁」名字的一排主任與警察擋在外面，這一幕，不只是行政荒謬，而是花蓮政治現實的寫照，徐榛蔚沒有一聲道歉，換來的卻是縣長的先生傅崐萁用權勢坐在主席桌，真正災民居然被擋在門外，大聲要喝著警察驅趕想進入會場的災民。

吳靜怡續指，光復的名字，不應該被「權力掏空」！「重建特別條例」成了傅崐萁政治張揚的道具？這場「重建特別條例座談會」，名義上是要聽取災民意見，協助立法，但現場沒有任何中央官員、沒有行政院、沒有部會代表，整個會場坐滿的是傅崐萁、鄭天財、光復鄉長、縣府秘書長饒忠，還有縣府一級主管，看起來全部都是傅崐萁體系的人，災民進不去、議長被擋在外、警察封鎖會場，這不是座談會，這是傅崐萁政治張揚的道具，而光復人，被迫在災難後再承受一次羞辱。

吳靜怡分析，張峻踢的不是桌子，他踢開的是傅崐萁家族長年築起的恐懼之牆；那一腳，讓整個花蓮政治的假面瞬間裂開，踢出花蓮人長期不敢說話的憤怒。這麼一踹，讓傅崐萁突然站不穩，「鏟兩鏟」在網路上瞬間變成「抖兩抖、滴兩滴」，光復鄉，要復興光復人的光復；希望那一腳，不只是怒氣，而是花蓮自由的開始，花蓮加油！我們愛台灣，也深愛花蓮。

吳靜怡直言，「張峻」這一踹的聲量，奔向張峻人生史上最高，更超越了大罷免期間聲量的十倍，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生時，是誰不斷用網軍側翼推卸行政責任？這招術在昨晚又在運作，全面開始掀開張峻的黑歷史，但傅崐萁有沒有想過，你白到哪裡去呢？所以，此刻，用網軍側翼攻擊張峻沒有意義，反而提早讓張峻豁出去備戰明年選舉，光復人扳倒傅家王朝即將成為年度大戲。

