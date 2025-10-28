台中廚餘坑連環爆 李忠憲：把廚餘坑放在別人家的人當然不會愛台灣

學者李忠憲。（資料照）

台中市廚餘處理再掀爭議！全台禁用廚餘養豬後，台中市每日近200噸廚餘無處去化，市府以「挖坑堆肥掩埋」作為緊急處理方案卻引爆民怨，直批市府做法太離譜。對此，成功大學教授李忠憲表示，真正的政治，不是把廚餘坑放在別人家，而是有勇氣也公平放在自己支持度高的地方，也敢面對真實的臭味，如果2028 支持藍白的人真的比較多，台灣被中國併吞，那是全體台灣人民的選擇。

李忠憲在臉書PO文表示，把廚餘坑放在別人家的人，當然不會愛台灣，藍白和台派有很不同的價值取向，一邊為了短期的利益，或表面的和平，選擇妥協、下跪，甚至投降；另一邊則為了維護獨立自主、自由、人權與民主，選擇不屈從、堅持抵抗，這樣的差異，反映在政治人物的決策上，就成了道德上的分水嶺。

請繼續往下閱讀...

李忠憲指出，這兩天一直看到這張圖：廚餘坑分布與得票率的對照，正是最具象的例子，把厭惡設施放在支持度低的地區，聽起來殘酷，但對許多藍白政治人物來說，這是「算得很清楚」的作法。因為在選舉邏輯裡，只要能把損失降到最低就是聰明的政治。

國外也不是沒有相同的情況，韓國首爾在2022年宣布要在麻浦區設置大型焚化爐，理由是「技術條件最適合」，但麻浦區偏偏是進步派的票倉，居民抗議：「為什麼總是我們？」最後還鬧上法院。看似是環保政策，其實誰都知道背後的算盤，「放在反對我的區最安全」。

義大利拿坡里也一樣，2000年代的「垃圾危機」中，政府把垃圾場與焚化爐推往郊區，像阿切拉、基亞亞諾這些地方，居民多半貧窮、政治影響力微弱。他們苦笑著說：「拿坡里人把垃圾送來，我們送命。」這就是所謂的負擔最小化的政治，污染與痛苦不平均分配，而是落在那些最難以反擊的人身上。

李忠憲續指，從策略上看，這當然「聰明」；但從政治倫理上看，卻是冷血的聰明，因為政治不是數學公式。如果公共決策只是為了避開敵對票倉、犧牲弱勢地區，終有一天，整座城市都會變成一張分裂的選票地圖，而這正是藍白與台派最大的不同：前者計算風險，後者承擔代價；前者追求表面的穩定，後者追求自由的尊嚴，康德說：「理性告訴我們該如何行動，即使那不會帶來任何利益。」

李忠憲直言，真正的政治，不是把廚餘坑放在別人家，而是有勇氣也公平放在自己支持度高的地方，也敢面對真實的臭味，如果2028支持藍白的人真的比較多，台灣被中國併吞，那是全體台灣人民的選擇，但在那之前，我們仍該做些什麼，因為反抗，就是活著的證據。終點的死亡，並不代表沒有留下存在的痕跡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法