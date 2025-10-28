「核心帳房」學橘子？ 詹凌瑀：黃國昌左手狗仔右手民調操控政治

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌今（28）日被鏡週刊爆出凱思國際真正管錢管人的「大總管」不是掛名人頭的李麗娟，而是永豐銀前總經理張晉源身邊的李光昕，9月底已閃電出境行蹤成謎。媒體人詹凌瑀質疑，請黃國昌出面「說清楚李光昕為何出境未歸？你是否知情？凱思拿《鏡電視》股東的2000萬元，是否涉及收賄當打手？你為何要讓你妻兒的戶籍，寄在『狗仔窩』的人頭老闆家？你的『求真民調』是不是就是『假老二民調』的製造機？不要再躲了，人民都在等你的答案」！

詹凌瑀在臉書PO文表示，黃國昌的「狗仔」凱思國際「那個燒了三千萬、專拍政敵的公司」，真正管錢管人的「大總管」，「不是掛名人頭的李麗娟老師，而是一個叫李光昕的人」，她是「黃國昌的『麻吉』張晉源的紅粉知己」，也是黃國昌當年曾大動作開記者會「保護」的「吹哨者」，「最關鍵的是她跑了」，就在鏡週刊踢爆醜聞後，李光昕在9月底閃電出境至今行蹤成謎，「這手法是不是很眼熟？沒錯，這根本就是柯文哲京華城案『橘子』許芷瑜的翻版」！「核心帳房在關鍵時刻火速出國，是在『某人授意』下去避風頭嗎？還是企圖製造『斷點』，讓檢調的金流追查斷線？黃國昌主席，你敢不敢告訴大家，李光昕為什麼要跑」？

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀指出，黃國昌「左手狗仔、右手民調」，操控政治的完美閉環？這篇報導更揭露黃國昌操控的兩手策略，一手「凱思國際」（狗仔隊）資金來源不明。一家資本額100萬的公司，如何能燒3000萬？更如何拿出400萬投資「求真民調」、1000萬投資《民報》？ 報導更直指，凱思收了《鏡電視》「零元股東」陳建平、黃安捷各1000萬。請問黃國昌，這是不是「拿錢當打手」，收錢後就指揮《民報》和友軍立委猛攻鏡電視？這有沒有涉及收賄的對價關係？一手「求真民調」（假民調？）凱思的人頭負責人李麗娟，同時也是「求真民調」的負責人。 這家求真民調，就是去年大選期間，不斷釋出柯文哲「假老二民調」的公司，被指控是「藍白合破局」的關鍵之一。他們還向民眾黨收取遠高於市場行情（單次192萬、280萬）的民調費。

詹凌瑀續指，這一切，串起來的圖像還不夠清楚嗎？用（疑似）金主的錢，養狗仔打擊政敵；再成立民調公司，製造「假老二」民意，影響總統大選，人頭、金流、家族，全都纏在一起！黃國昌一直切割，說不認識李麗娟。結果你老婆高翔你兒女的戶籍就寄在李麗娟的家裡！你小姨子高翬的公司登記地址跟李麗娟的安親班一模一樣！你當立委時保護的「吹哨者」李光昕「是你『麻吉』的密友，結果是幫你管狗仔的大帳房，現在還跑路了」！

詹凌瑀直言，「黃國昌主席，你過去高舉「公開透明」、「司法正義」的大旗，結果你自己的金流、人流、資訊流，卻是如此黑幕重重？請黃國昌主席出面說清楚，李光昕為何出境未歸？你是否知情？凱思拿《鏡電視》股東的2000萬，是否涉及收賄當打手？你為何要讓你妻兒的戶籍，寄在「狗仔窩」的人頭老闆家？你的「求真民調」是不是就是「假老二民調」的製造機？不要再躲了，人民都在等你的答案！

