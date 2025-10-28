張峻踹桌震撼傅崐萁 胡仁順：張看過太多前例才如此氣憤

胡仁順27日提到，傅崐萁在0403震災後也辦過類似的座談會，但後續問題並沒有解決，操作手法一模一樣，也難怪張峻看了這麼多前例如此氣憤。（資料照）

國民黨立委傅崐萁昨（27日）下午舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，但只邀請縣府、部份議員及社團組織代表，大批災民被阻擋在門外，縣議會張峻不滿災民被擋，直接進入會場怒踢傅崐萁桌子，相關畫面在網路瘋傳。民進黨議員胡仁順27日深夜在臉書發文提到，傅崐萁在0403震災後也辦過類似的座談會，操作手法一模一樣，也難怪張峻看了這麼多前例如此氣憤。

胡仁順表示，全花蓮縣有兩位議員是受災戶，分別是張峻和蔡依靜，但連其他區的議員都受邀到場，議長和蔡依靜卻沒有被邀請，「為什麼這兩位議員特別沒有資格進去說話」？胡提到，現場只有國民黨民代，開始有網軍洗風向說「這就是國民黨的災民座談」，胡質疑：『那為什麼縣府要全員出動？為國民黨服務嗎？」

請繼續往下閱讀...

胡仁順指出，傅崐萁要求中央以特別條例編列200億預算的同時，花蓮縣政府的115年度預算「隻字未提光復洪災」，當然洪災發生的時間正好在縣府編列完隔年預算之時，會來不及編進去，但這麼重要的事情，怎可以毫無編列、也沒有匡列預算？

胡仁順表示，為了避免縣府未來亂編預算、議會無法監督預算挪用及執行狀況，張峻因此退回115年預算、要求重編。胡仁順批評傅崐萁：「傅崐萁，你要求了中央，有要求過你帶領的這一群縣府官員嗎？啊，我忘了，你不是縣長！」

胡仁順提到傅崐萁在0403震災後不到一個月，也曾舉辦了一場「0403震災重建條例二讀 縣府暨立院總召聯合記者會」，但它實質上就是座談會，「聆聽災民與各產業的心聲」，組織成員也很類似，但現實是，這個條例沒有三讀通過，不過中央也沒有因此不給錢。

胡仁順強調，後續問題並沒有解決，一年半了受災社區都還沒動工、中繼屋要靠慈濟幫忙蓋、善款要留給下一次天災、馥邑京華被推給中央，「操作的手法一模一樣，也難怪議長身為受災戶，看到這麼多前例，會如此擔心氣憤」。

