    高雄衛生局「最高額」重罰嘉里大榮300萬 許美華：行政權硬起來！

    2025/10/28 08:48 即時新聞／綜合報導
    許美華提到，按照法規來看，罰則是3萬到300萬，過去的行政處罰很少罰到最高額，高雄市這次用最高額重罰不配合提供疑似載運感染豬隻車輛去向的嘉里大榮，讓人看到陳其邁團隊的魄力。（高雄市衛生局提供）

    嘉里大榮物流23日送疑似非洲豬瘟肉品至高雄，延遲1.5小時才告知問題貨車位置，高雄市衛生局連日追查，而嘉里大榮延遲超過40個小時才提供運送清單，因嚴重妨礙且延宕食安風險管控，高雄市府昨（27日）重罰嘉里大榮300萬元。「反紫光奇遊團」成員許美華強調，這就是行政權硬起來。

    許美華提到，按照法規來看，罰則是3萬到300萬，之前她猜高雄市衛生局應該不會輕輕放下，但還是不敢猜最高300萬，因為過去的行政處罰很少罰到最高額，總是會留一手。不過高雄市這次用最高額重罰不配合提供疑似載運感染豬隻車輛去向的嘉里大榮，還勒令貨運站停業7天，也讓人看到陳其邁團隊的魄力。

    許美華指出，嘉里大榮故意隱匿GPS，不配合調查，延遲了超過40個小時才提供運送清單，嚴重妨礙且而且延宕食安風險管控，高雄市除了重罰嘉里大榮，也已經移送地檢署偵辦。

    許美華認為：「嘉里大榮背後有中資背景，做這件事的原因，真是讓人細思極恐，根本可視為國安破口了。希望司法嚴辦、重罰嘉里大榮，在此之前，我們小老百姓能做的，就是用行動抵制中資嘉里大榮。」

