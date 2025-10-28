前議員逆襲！ 下屆高市議員選戰4張熟面孔浮現

前台聯高市議員黃淑美傳出有意挑戰三民區議員。（翻攝臉書）

老驥伏櫪、前議員逆襲！下屆高市議員選舉累計已有4位前議員表態或盛傳將再披戰袍，相隔數年、這些熟面孔是否能喚回選民記憶，成為地方話題。

高市議員劃分11個一般選區與4個原住民區，目前浮現的4位前議員，分別出現在第五、七、十一等3個選區，其中第七選區有兩位。

請繼續往下閱讀...

第五選區（仁武等4區、應選5席）目前藍營1人、綠營4人，原本在第八選區的前國民黨籍議員陳若翠上回選舉失利，經多方考量後轉戰五選區深耕基層，由於這區僅1位國民黨議員，地方預期陳若翠有極高機率代表國民黨參選。

第七選區（三民區、應選7席）各黨席次為國民黨2、民進黨3、無黨2，地方推算下屆議員選戰因各區人口變動情況，極可能回復過往的8席議員；前國民黨團總召童燕珍與前台聯議員黃淑美，都傳出有意再披戰袍，希望重回熟悉的政壇為民服務。

第十一選區（大寮林園、應選4席）目前國民黨3、民進黨1，民進黨籍前高市副議長蔡昌達很早即表態擬再次參選，在地方也相當活耀，但可能需與黨內兩位小老弟競爭席次。

地方認為，如果前議員們能從上次敗選經驗吸取養分，進而優化其選戰策略與後續服務面向，該區選戰將更加精采有料，如果還是拿出選舉老套，想重回政壇機率只會更渺茫。

此外，前議員吳益政與前議員林于凱的動向也讓外界好奇，尤其民眾黨曾宣告會積極投入下屆高市議員選戰，兩人被視為即戰力，不排除接受徵召再上戰場。

前高市議會副議長蔡昌達行動力極強，力拚重回高市議會。（翻攝臉書）

前國民黨高市議員陳若翠轉戰仁武等4區深耕多年。（翻攝臉書）

前高市議會國民黨團總召童燕珍，盛傳有意再戰高市三民區議員。（翻攝臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法