    接受德國公視訪問談中國威脅 蕭美琴：貓被逼到牆角也會反擊

    2025/10/28 01:01 國際新聞中心／綜合報導
    副總統蕭美琴在接受德國公共媒體訪問時，以「戰貓精神」比喻台灣如何應對來自中國的威脅。（路透檔案照）

    副總統蕭美琴在接受德國公共媒體訪問時，以「戰貓精神」比喻台灣如何應對來自中國的威脅，指出台灣在艱難環境下必須保持靈活與務實，也要具備自我防衛能力，「像貓一樣，被逼到牆角時也會反擊」，呼籲國際社會應「善待台灣這隻貓」。

    中央社報導，德國公共電視ARD國際新聞節目「世界之鏡」（Weltspiegel）近期播出印太專題，聚焦中國對台威脅、印太區域安全與中國經濟影響力，從歐洲視角探討台灣面對中國壓力的戰略抉擇，並以歐洲觀眾熟悉的烏俄與德中貿易經驗對照台海局勢，探討歐洲在印太安全中可扮演的角色。

    蕭美琴在約20分鐘的專訪中指出，台灣對中國不斷升高的武力恫嚇感到憂慮，並嚴肅看待這項挑戰。除了展現軍事力量，北京也對台發動混合戰與認知戰，透過輿論操作、經貿依賴與政治滲透，影響台灣社會，但台灣人民仍堅定捍衛自由與原有生活方式。

    被問及台灣是否為中國一部分時，蕭美琴指出，台灣或憲法上的稱謂中華民國，自始至終存在，台灣人民透過選舉選出政府，完成民主化歷程，「我們堅信，台灣的主權屬於台灣人民」。

    對於北京指控民進黨政府「推動分裂」、挑起台海緊張，蕭美琴回應，北京才是破壞區域和平與穩定的根源，「這一點國際社會非常清楚」。台灣隨時願意對話，前提是互相尊重與對等原則。台海穩定符合兩岸人民共同利益，但維持兩岸現狀需要堅實的防衛力量，與國際社會的持續關注，因為「台海穩定也攸關全世界利益」。

    蕭美琴強調，北京必須被不斷提醒，台海和平與穩定是全球共同利益，台灣與台海若受威脅，將對國際貿易與供應鏈造成重大影響，因此民主國家應該團結一致共同抵抗侵略，保護得來不易的自由與制度韌性。

