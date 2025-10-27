為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    綠批想選金門縣長慷國家之慨 陳玉珍：被抹紅100次也無所畏懼

    2025/10/27 23:45 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委陳玉珍。（圖由陳玉珍提供）

    

    國民黨立委陳玉珍提出「陸海空軍軍官士官服役條例草案」，要將退役軍、士官所領退休俸、遺屬年金的調整機制比照現役。民進黨團書記長陳培瑜痛批，這是慷國家之慨，來讓特定族群投票給她，這些國民黨立委真的很不負責任，只想著自己的政治利益，完全沒有考慮年金永續或國家財政的問題，「實在是太誇張、太荒謬了！」陳玉珍回應，為軍人加薪，捍衛退役軍人的尊嚴，他一定繼續堅持，就算被抹紅一百次，也無所畏懼，不會退縮。

    陳培瑜表示，國民黨在「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」也有一條要比照現行在職人員調整，當時在審查時，民進黨委員就告訴他們，這樣雙軌並進是大大的世代不公、族群不公，尤其是行業不公。他可以理解陳玉珍為何要提這個方案，因為陳要選金門縣長，一定希望用國家的財力去滿足對特定族群的照顧，然後讓特定族群回過頭來投票，甚至把這個政治效益擴張到整個國民黨2026年的縣市首長選舉。

    陳玉珍表示，他反對民進黨追殺式、不公平的年金改革不是今天才這樣說，這是他三度參選立委，一直以來所提出的政見主張之一，提出這些法案僅是落實他的政見主張。況且如果這個提案是大部分民眾所不支持的，不是會讓他的選票受損？怎麼會變成幫助他選縣長的選票？

    陳玉珍說，之所以提出「陸海空軍軍官士官服役條例草案」，要將退役軍、士官所領退休俸、遺屬年金的調整機制比照現役。是因為有退伍軍人向他陳情表達，不論公、教均有提出調整機制比照現職，為何獨漏退伍軍人無法比照現役，他認為理由正當，合情合理，因此提案讓立法院大家來討論。民進黨立委的說法只是凸顯他們不斷地想拿軍公教來祭旗，作為他們選票的提款機。

    陳玉珍指出，民進黨天天要抗中保台，天天要台澎金馬進入備戰狀態，但是卻捨不得給軍人好的待遇，不給軍人加薪，也不提供退役的軍人有隨著物價指數膨脹提高退役生活所需的費用，請問到了打仗的時候，除了現役的軍人，退役的軍人難道不也是很好的備役來源嗎？

    陳玉珍強調，一個天天用意識形態綁架國人的政黨，都已經被美國的智庫，在時代雜誌內容中、在與中華民國一向友好的新加坡總理口中提出示警了，執政黨的國會議員，還沒有了解到台海局勢的危殆嗎？民進黨天天想要引戰上身，卻不願給軍人好的待遇，要人家賣命，連安家費都不給。為軍人加薪，捍衛退役軍人的尊嚴，他一定繼續堅持，就算被抹紅一百次，也無所畏懼，不會退縮。

