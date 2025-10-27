梧棲案場管制差中央點名改善 議員怒批盧市府「擺爛夠徹底」

民進黨台中市議會黨團今再批，盧市府防疫豬瘟作為荒腔走板。（記者蘇孟娟攝）

台中成非洲豬瘟破口，事發迄今6天，現場管制連中央都看不下去，今兩度被中央點名、要中市府管一管，台中市議員黃守達及林祈烽痛斥，疫情爆發第6天，盧市府竟連案發養豬場的封鎖線都沒有拉，進出人員恐成「移動污染源」，連這種基本常識都要中央提醒，盧市府「擺爛」夠徹底。

爆非洲豬瘟疫情，中央協同台中急救火，疫情爆發6天，行政院政委陳時中今指出，梧棲養豬場清消後仍驗出病毒陽性，要求地方遵守清消步驟；中央非洲豬瘟前進應變所指揮官杜文珍出示梧棲養豬場髒亂照片，強調案場環境不善加上人員管制差，恐成傳染媒介，要求台中市府一併改善。

請繼續往下閱讀...

中市議員黃守達指出，疫情爆發第6天，盧市府竟連案發養豬場的封鎖線都沒有拉，導致不相關人員出入，徒增風險，到現在案場2處仍被檢驗出病毒；盧市長宣稱要「再檢驗、再加嚴」，事實竟是連現場清消與管制都未能確實執行，還要指揮官再提醒，相當離譜荒唐。

黃守達批評，盧市府出事推豬農，未即時採檢推獸醫，沒有確實稽查推中央無訂定罰責，連未清消確實都可以推給檢調，全國養豬產業瀕臨崩潰，盧市長還持續推諉卸責，毫無擔當可言。

中市議員林祈烽也痛批，台中成非洲豬瘟破口，已一再被揪是「人禍」，盧秀燕連未把關養豬場蒸煮廚餘都企圖推給中央「沒罰則」、轉移焦點喊修法，但案例養豬場的現場管制鬆散，進出人員恐成「移動污染源」，這個沒辦法推給中央了吧？連現場都管制不好，盧市府只會「擺爛」，若造成疫情擴散，盧市府難辭其咎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法