美中會談犧牲台灣？胡采蘋直言不可能：得台灣者得天下！

美中對抗受到國際關注。（路透）

在美中貿易戰打得正酣，華府智庫「防衛優先」（Defense Priorities）亞洲計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）投書《時代雜誌》（TIME），批評我國民選總統賴清德是「魯莽的領袖」（Reckless Leader），還主張「棄台論」，引發輿論批評。不過財經網紅胡采蘋直言，美國根本不可能放棄台灣，現在「得台灣者得天下」，況且金萊爾根本不是什麼重要的人物，台灣對其發言反應如此之大，讓她感到意外。

胡采蘋27日在臉書發文，「其實我從頭到尾都不認為美中會談成貿易協議，因為雙方都不知道要談什麼。美中現在都想把對方扳倒，這種衝突關係之下要得到什麼協議？美國對日本、對韓國、對台灣的想法都很容易理解，因為美國不能一直輸血當大哥養大家，不然早晚有一天大哥也會失血而亡。因此美國對其他國家的想法都很容易理解，我維持世界秩序這麼長時間，駐軍為大家，工廠也搬去你們國家了，掏空了好幾個自己的產業養大家，現在希望大家能幫補血一下，建立一個回血的機制，這很能理解，目標也很清楚，川普就是極限施壓看看大家能拿多少出來。」

請繼續往下閱讀...

她接著說：「但是美中雙方到底想要對方做什麼呢？他們都只想保證對方快點下去，而自己能繼續向上而已。這種情況下，雙方到底要談一個怎樣的協議？根本沒有一個目標可言。到最後大概就是『一個協議，各自表述』，各自宣傳勝利，很難想像他們到底要談什麼。人民幣要像1985年廣場協議日圓升值一樣、升到一美元兌換3人民幣嗎？中共根本不可能同意。犧牲台灣是更加不可能的，得台灣者得天下，誰都不會讓。以前如此，現在只是更加不可能讓。」

胡采蘋繼續說道：「至於那個什麼時代雜誌的投書，我簡直要笑死，那個人我打賭99.9%的人都是臨時google臨時查資料然後假裝自己有研究。我已經算是滿用功的人，國關大咖的動態也不太會錯過，但這人我就完全沒聽過，我只相信趙君朔真的有在follow這個人，其他人就不用再裝懂，這人就真的沒有多重要。不過台灣這邊的反應意外大，這才是我感到意外的事情，根本就是自己把事情搞大了。」

「不過這個意外好像也不錯，似乎是驚動了美國國務卿盧比歐，比歐君今天重申了不會放棄台灣。你要說一個投書的學者比國務卿的意見更重要，那基本上你就可以下去了，不知輕重的程度跟盧媽有拼。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法