花蓮梅西得分！Kolas讚張峻：踢掉萬年國代花蓮王

國民黨立委傅崐萁、鄭天財今舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，卻只邀縣府、部分議員、村長及社團組織代表，大批災民被擋在門外，花蓮縣議會議長張峻直接闖入、踢踹傅崐萁桌子；前總統府發言人Kolas Yotaka臉書發文大讚張踢掉花蓮萬年國代，「根本就花蓮梅西、得分！」

Kolas指出，傅崐萁今天以召開「災後重建條例座談會」為名到光復鄉，刻意不聯絡張峻，因為張峻是傅氏王朝在花蓮的政敵。張峻也是災民，他家就在淹水一層樓高的光復市區，議長踢桌，怒斥花蓮光復鄉重災開會卻不通知，飛踢瞬間，全世界看到花蓮王瞬間辭窮踉蹌、王設崩壞的場面。

Kolas表示，「花蓮王」在民眾面前被踢桌面子掛不住，搶麥克風、推開在場議員，還脫口瞎扯「我們國會」在這裡開會？只不過一場立委回鄉開的協調會，傅崐萁騙花蓮人說這是「國會」。或許吧，在花蓮國，這種會就是「國會」，而且是萬年國會，「張峻根本就花蓮梅西，得分。」

