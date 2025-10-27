高市早苗關切台海和平 外交部：持續強化防衛能力

日本首相高市早苗於「日本-東協峰會」關切台海和平重要性。（路透）

日本首相高市早苗於「日本-東協峰會」關切台海和平重要性。外交部今天表示，部長林佳龍對此表達歡迎與肯定，日本持續在國際場合表達關切，彰顯台海穩定與全球安全繁榮密不可分，台灣將持續強化自我防衛能力，守護區域和平。

外交部晚間發布新聞稿指出，日本首相高市早苗26日在馬來西亞出席第28屆「日本-東協峰會」，會中強調台海和平穩定與區域安全保障息息相關，反對任何試圖以武力或脅迫片面改變現狀的行為。

請繼續往下閱讀...

外交部表示，日本自2023年第26屆「日本-東協峰會」以來，已連續3年在該峰會中公開關切台海議題，今年也持續透過「日美峰會」、「日美防長會談」、美日韓三國外長系列會談、「日歐外長戰略對話」、「日本-歐盟峰會」、「日本-北約峰會」、「日本-芬蘭峰會」、「日本-瓜地馬拉峰會」、日澳外交國防部長「2+2」會談及「七大工業國集團」（G7）領袖峰會等多個重要國際場合，重申台海和平穩定的重要性，展現日本政府呼籲國際社會重視台海和平的堅定立場，更彰顯台海穩定與全球安全繁榮已密不可分，民主夥伴應攜手合作共同維護。

外交部說，歡迎友盟持續在國際場合關切台海議題，台灣身為印太區域負責任的成員，將持續強化自我防衛能力，並秉持「總合外交」精神與日本等理念相近國家合作，致力守護台灣及印太區域的自由開放與和平繁榮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法