為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高市早苗關切台海和平 外交部：持續強化防衛能力

    2025/10/27 23:14 中央社
    日本首相高市早苗於「日本-東協峰會」關切台海和平重要性。（路透）

    日本首相高市早苗於「日本-東協峰會」關切台海和平重要性。（路透）

    日本首相高市早苗於「日本-東協峰會」關切台海和平重要性。外交部今天表示，部長林佳龍對此表達歡迎與肯定，日本持續在國際場合表達關切，彰顯台海穩定與全球安全繁榮密不可分，台灣將持續強化自我防衛能力，守護區域和平。

    外交部晚間發布新聞稿指出，日本首相高市早苗26日在馬來西亞出席第28屆「日本-東協峰會」，會中強調台海和平穩定與區域安全保障息息相關，反對任何試圖以武力或脅迫片面改變現狀的行為。

    外交部表示，日本自2023年第26屆「日本-東協峰會」以來，已連續3年在該峰會中公開關切台海議題，今年也持續透過「日美峰會」、「日美防長會談」、美日韓三國外長系列會談、「日歐外長戰略對話」、「日本-歐盟峰會」、「日本-北約峰會」、「日本-芬蘭峰會」、「日本-瓜地馬拉峰會」、日澳外交國防部長「2+2」會談及「七大工業國集團」（G7）領袖峰會等多個重要國際場合，重申台海和平穩定的重要性，展現日本政府呼籲國際社會重視台海和平的堅定立場，更彰顯台海穩定與全球安全繁榮已密不可分，民主夥伴應攜手合作共同維護。

    外交部說，歡迎友盟持續在國際場合關切台海議題，台灣身為印太區域負責任的成員，將持續強化自我防衛能力，並秉持「總合外交」精神與日本等理念相近國家合作，致力守護台灣及印太區域的自由開放與和平繁榮。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播