新店錦秀社區擋土牆坍塌 陳乃瑜批侯市府怠惰釀禍

新北市新店區錦秀社區錦秀路49巷底擋土牆上週崩坍，上方11巷90弄有兩戶地基流失。（資料照，記者翁聿煌攝）

新北市新店區的錦秀社區擋土牆上週坍塌，市議員陳乃瑜今在議會質詢時表示，即使擋土牆名義上屬於私人產權，但已明顯危及公共安全，她2022年就多次示警擋土牆與道路出現裂縫，市府卻一再卸責，她痛批這是市府怠惰造成的人禍，呼籲市府檢討早期丙建住宅與山坡地社區，並成立專責機關統一權責。

陳乃瑜說，她2022年10月就踢爆社區擋土牆與道路出現裂縫，隔月參加市府說明會時，市府官員竟反過來指責屋主與管委會「未盡維護義務」。2023年總質詢時，她提醒新北市長侯友宜與時任工務局長祝惠美，要求市府積極處理，但僅獲「會找專業人員評估」回應；同年10月再警告錦秀路出現新裂縫，卻仍未獲改善，她質疑新北市府這3年到底做了什麼？

「有權不為，就是怠職。」陳乃瑜痛批，明明已危及公共安全，但市府只想把責任推給社區管委會，「一般民眾怎麼有能力處理這種工程？」她舉台南市「來亞大樓」同樣涉及公共安全疑慮，台南市府不僅委託技師鑑定，還依法發函限期改善。她強調，「建築法」第77條與第81條明文規定，主管機關可要求限期改善或強制拆除危險建築，新北市府不應再用「私人土地」當藉口。

陳乃瑜說，市府應全面檢視擋土牆安全與排水系統，並成立專責機關統一權責。新北市山坡地相關業務分散各局處，效率低落，反觀台北市已成立「大地工程處」，統一坡地防災、減災與整治事權。

市府工務局長馮兆麟表示，市府其實分工很明確，發生狀況皆共同會勘、解決，沒有多頭馬車問題，對於專責機關的建議，將再跨局處研議。

新北市新店錦秀社區擋土牆坍塌，議員陳乃瑜今質詢時痛批市府怠惰造成人禍。（記者黃政嘉翻攝）

