黃國昌質詢點名節目抹黑他 李正皓霸氣回擊：超速仔等你來告啦！

李正皓槓上黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期爆出養狗仔、駭客軍團等一系列爭議，成為各大政論節目談資。這幾天頻繁被爆料的黃國昌，今天（27日）在立法院質詢國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委時，點名三立政論節目《新台派上線》主持人李正皓沒拿出證據就亂抹黑他，怒批「可以這樣搞喔？」對此，李正皓回擊：「節目內容有問題我等你來告，我們直球對決！」

立法院交通委員會今天邀請NCC代理主委陳崇樹列席報告業務概況，並備質詢。黃國昌再次拿個案質詢，而且是涉己案件，首先就提到鏡傳媒連日來抹黑造謠，例如說他利用姻親當人頭成立公司，拿不出證據又死不道歉，根本是在做假新聞，「哪裡有在忌憚NCC？沒關係，我就等著看NCC怎麼處理。」

黃國昌接著又點名李正皓，指李正皓在節目上提到鏡傳媒日前爆料找黃國昌揭弊被收100萬一事，為自爆「是黃國昌的人」的央廣內鬼吳姓工程師跳出來爆料，因為不滿協助黃國昌還被收錢，李正皓聊這件事時與來賓溫朗東、陳東豪等人一搭一唱在抹黑他，質問「可以這樣搞喔？」，接著要求NCC「們最好秉公辦理，他們都說是引用《鏡週刊》，那就請這些人拿出證據，但大家現在裝沒事，好像什麼都沒發生一樣，到底是什麼樣的媒體環境，才會造就民進黨政府黨政媒一家親？」

對此，李正皓在臉書發文，「今天黃國昌在立法院質詢個案，指控我的節目以及來賓溫朗東、陳東豪抹黑黃國昌收受吳姓駭客一百萬，並且施壓NCC代理主委『可以這樣搞喔？』、『你們最好秉公辦理』。我要做節目就沒在怕挑戰，還原整場節目！」

「首先是我的部分，引用鏡週刊報導並完整、逐段念出黃國昌的回應內容。溫朗東的部分，溫朗東評論『如果』你跟別人收錢去揭弊，這個就貪污。陳東豪的部分，陳東豪評論現在誰是誰非？黃國昌你一定要告，你不告就是身敗名裂。我引用鏡週刊的報導作為節目討論內容，並且逐段念出黃國昌的回應，盡到平衡報導義務；溫朗東與陳東豪的評論都沒有下定論，甚至陳東豪還建議黃國昌可以透過提告自清。」

最後李正皓嗆聲：「請問這樣的節目內容有什麼問題？你跟你的狗仔集團，各種垃圾跟拍、連連看都可以報導，你有什麼資格對我的節目指指點點？黃國昌，節目內容有問題我等你來告，我們直球對決。躲在立院保護傘下的超速仔，很怕打很怕，不要只會利用立委職權質詢個案，霸凌公務員，我等你來告，但記得法條要用對，不要用跟騷法，因為我看到你就想吐！」

