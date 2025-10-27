中共為何過去76年沒想過紀念台灣光復？ 顏擇雅曝原因！

今年10月24日，中國全國人大常委會將每年10月25日正式訂定為「台灣光復紀念日」。（法新社）

今年10月24日，中國全國人大常委會將每年10月25日正式訂定為「台灣光復紀念日」，不少人好奇，為何中共在過去70多年都沒想過要大肆紀念台灣光復？對此，作家顏擇雅曝光答案，調侃「中共現在真的好需要為統戰做業績」。

顏擇雅今天（27日）在臉書發文，「我在《中評網》讀到，北京這次紀念台灣光復非常急就章。是今年9月4日現任新黨主席吳成典才當面向全國政協主席王滬寧提起構想，當場起草連署書，10月24日人大常委會就緊急通過。也就是說，中共建政以來，中共都沒想過要大肆紀念台灣光復，50天前才想到。籌辦太匆忙了，難怪北京紀念大會台灣都沒重要的人去，場面不太好看。」

請繼續往下閱讀...

她接著說：「現問題來了。為什麼中共之前七十幾年，都沒設立台灣光復紀念日呢？原因太好想了，『光復』就是黑暗重現光明的意思。說台灣光復，就是中華民國在台灣好光明，好棒棒，那兩岸幹嘛統一？要統一也是大陸那邊應該被光復才對。還有，如果台灣1945就光復了，那吳石（中共潛伏於國軍的最高級別的諜報人員）等人幹嘛犧牲呢？整個《沉默的榮耀》劇情不就很可笑？」

顏擇雅最後酸，「中共一向非常重視各種用語或紀念規格的政治意涵。王滬寧9/4才聽到提議，以中共一向做法，不應該先在內部討論一番嗎？為何匆匆忙忙連滾帶爬，人大常委會也最速件處理？何況，中共已拍板『光復香港時代革命』是有港獨意味的。同理，『台灣光復』難道不是肯定台獨？別忘了華獨也是一種台獨。只能說，中共現在真的好需要為統戰做業績。到頭來都變成浪費民脂民膏的形式主義，大家聽完演講，散會就帶去吃吃喝喝。說是統戰，其實變成了『吃統戰飯』。」

