為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共為何過去76年沒想過紀念台灣光復？ 顏擇雅曝原因！

    2025/10/27 22:32 即時新聞／綜合報導
    今年10月24日，中國全國人大常委會將每年10月25日正式訂定為「台灣光復紀念日」。（法新社）

    今年10月24日，中國全國人大常委會將每年10月25日正式訂定為「台灣光復紀念日」。（法新社）

    今年10月24日，中國全國人大常委會將每年10月25日正式訂定為「台灣光復紀念日」，不少人好奇，為何中共在過去70多年都沒想過要大肆紀念台灣光復？對此，作家顏擇雅曝光答案，調侃「中共現在真的好需要為統戰做業績」。

    顏擇雅今天（27日）在臉書發文，「我在《中評網》讀到，北京這次紀念台灣光復非常急就章。是今年9月4日現任新黨主席吳成典才當面向全國政協主席王滬寧提起構想，當場起草連署書，10月24日人大常委會就緊急通過。也就是說，中共建政以來，中共都沒想過要大肆紀念台灣光復，50天前才想到。籌辦太匆忙了，難怪北京紀念大會台灣都沒重要的人去，場面不太好看。」

    她接著說：「現問題來了。為什麼中共之前七十幾年，都沒設立台灣光復紀念日呢？原因太好想了，『光復』就是黑暗重現光明的意思。說台灣光復，就是中華民國在台灣好光明，好棒棒，那兩岸幹嘛統一？要統一也是大陸那邊應該被光復才對。還有，如果台灣1945就光復了，那吳石（中共潛伏於國軍的最高級別的諜報人員）等人幹嘛犧牲呢？整個《沉默的榮耀》劇情不就很可笑？」

    顏擇雅最後酸，「中共一向非常重視各種用語或紀念規格的政治意涵。王滬寧9/4才聽到提議，以中共一向做法，不應該先在內部討論一番嗎？為何匆匆忙忙連滾帶爬，人大常委會也最速件處理？何況，中共已拍板『光復香港時代革命』是有港獨意味的。同理，『台灣光復』難道不是肯定台獨？別忘了華獨也是一種台獨。只能說，中共現在真的好需要為統戰做業績。到頭來都變成浪費民脂民膏的形式主義，大家聽完演講，散會就帶去吃吃喝喝。說是統戰，其實變成了『吃統戰飯』。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播