沙鹿向上路「奪命長下坡」 中市府遭批改善慢半拍「還在研擬中」

台中市向上路六段事故不斷，今年4月發生大型載重車奪命事故，10月12日又發生大貨車翻覆，該路段已成「奪命長下坡」，市府遭批改善慢半拍；交通局表示，市府在沙鹿區向上路六段已分階段實施相關改善措施，事故件數逐步減少、嚴重性也明顯降低，並於6月完成該路段標誌標線優化工程。

向上路六段時常發生車禍，市議員曾威今天在市議會指出，此一「死亡長下坡」，近3年每年都發生百餘件交通事故、重大車禍頻繁。

4月發生的重大事故，曾威表示，他特地到現場會勘，也根據現場情況，向交通局提出號誌調整至更明顯位置、快慢車道分隔島加厚加高，以利煞車失靈的大車能透過摩擦減速及設置避車彎，增加緩衝區域。

曾威說，距離上次死傷車禍已經半年，市府還在研擬當中，有關高架橋銜接中興橋工程，也已過去3年，仍在評估中，市府根本慢半拍。

市議員吳佩芸表示，向上路六段奪命長下坡常發生事故，今年4月27日大型載重車事故，根據日本研究報告指出，大型載重車在長下坡容易發生煞車衰退的狀況，她曾建議交通局應採取多項改善措施，包括高摩擦係數道路鋪面與設置緊急避車道等，截至目前為止，市府已完成哪些具體改善？

吳佩芸痛批交通局態度消極且流於被動，她認為事故主因在於區間測速設計不當，要求交通局立即全面檢討，並提出整體改善，從制度面與工程面同步防止悲劇再發生。

交通局指出，對於施作避險車道，因目前國內尚未有避險車道工程及相關設計法制規範，將與建設局及高公局研議工程執行可行性、法制規範、設置地點及型式的可行性。

市議員曾威質疑市府針對車禍頻傳的向上路六段改善工程慢半拍。（記者蘇金鳳攝）

市議員吳佩芸指向上路六段改善工程不能只是研議。（記者蘇金鳳攝）

