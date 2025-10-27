福爾摩沙俱樂部台北年會18國出席 歐議員：台灣「不是問題是答案」

福爾摩沙俱樂部2025年會主席、歐洲議員柯理和27日在年會開幕式上致贈外交部長林佳龍T恤，強調台灣不是「問題」，而是「答案」。（記者陳逸寬攝）

2025「福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）」台北年會今（27）日傍晚開幕，福爾摩沙俱樂部2025年會主席、歐洲議員柯理和（Rihards Kols）致詞強調，台北是「不眠之都」，更是具有言論、思想、表達自由，24小時不間斷的韌性、民主與夥伴關係的象徵。他在儀式上將1件T恤贈予外交部長林佳龍，強調台灣絕對不如外界所指稱的是「（台灣）問題」，而是「答案」。

福爾摩沙俱樂部第2屆年會首度在台北召開，來自歐洲18國國會、45位跨國議員出席，規劃明天舉辦海底電纜安全合作論壇。林佳龍將台灣製造的鋼筆與「嘉明湖」、「溪頭」等特色墨水致贈柯理和，而柯理和也回贈T恤，強調台灣不是「問題」，而是「答案」。

柯理和在開幕式上說，幾次來訪，他將台北形容為「不眠之都」，很多城市都有此稱號，但他特別想用此形容台北，因為台北具有言論、思想和表達自由，而且24小時不間斷，這正是成熟民主社會最鮮明的象徵，象徵韌性、民主與夥伴關係的城市。

柯理和說，在座各國國會台灣友誼小組的領袖和代表，是「台灣真正的朋友」，這證明「國會外交不僅存在，更有目的地推進」，福爾摩沙俱樂部做為一個跨國、跨黨派的國會平台，起初由歐洲議會、法國、德國、英國等國會共同創立，如今已拓展為一個橫跨20多個國家，涵蓋拉丁美洲、非洲、西亞及印太地區的全球網絡，成為國際上最重要的挺台平台之一。

柯理和強調，各國議員齊聚於此，正因意識到當今民主國家正「面臨系統性威脅」，即極權或準極權政權對「以規則為基礎的國際秩序」構成挑戰，該俱樂部決心「以團結、清晰，最重要的是以行動」來面對這些挑戰。他示警，對獨裁者來說，「猶豫」最具挑釁性，對普廷（Vladimir Putin）而言，猶豫更代表軟弱，就是開戰的綠燈。

他呼籲，現在正是彌補漏洞、強化國際秩序、深化民主國家夥伴關係的時刻。他期待俱樂部能繼續打造成一個不只是「對話」，而是真正能夠「形塑政策」的平台。

林佳龍：台灣是全球民主防線的核心夥伴

林佳龍致詞表示，福爾摩沙俱樂部已成為凝聚民主團結的重要象徵，團結歐洲各國國會議員，共同捍衛自由、民主與人權價值。今年會議首次在台北舉辦，象徵台歐友誼進入歷史新頁。他感謝各國議員遠道而來，展現對台灣的堅定支持與深化夥伴關係的決心，也彰顯雙方關係未來發展的巨大潛力。

林回顧，福爾摩沙俱樂部近年透過多次聯合聲明、函文及譴責中國軍事脅迫等行動，持續為台灣發聲，證明民主團結無國界，真正的友誼能夠抵禦外部壓力。他說，歐洲議會在2021年支持立陶宛與台灣互動的勇氣，確認每個歐洲國家都有與台灣發展關係的權利。

林佳龍強調，在面對威權擴張與假訊息干擾的挑戰時，民主國家更應團結合作，台灣將持續與理念相近的夥伴攜手推進以價值為本的外交。台灣正強化經濟安全與供應鏈韌性，去年台歐貿易額達847億美元，歐洲已是台灣第三大貿易夥伴及最大外資來源。同時台灣也配合歐洲戰略自主的方向，強化國防與社會韌性，預計明年將國防預算提升至GDP3%，2030年達到5%，並積極提升資安、打擊假訊息及培養媒體識讀能力。「當台灣與歐洲更具韌性時，全球民主防線也將更堅固」，期盼以團結合作的力量共同打造更安全、更繁榮的未來。

歐議員：歐盟不能對台置之不理 與台互動是實現和平承諾

歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）指出，歐洲與台灣在民主制度上都有長足進展，雙方合作也更加緊密。他強調，歐洲議會及各國友台小組始終堅定支持台灣的公民社會與民主制度，並與志同道合的國家共同維護自由、民主與以規則為基礎的國際秩序。

他提到，歐盟與台灣關係的深化，是建立在彼此信任與共享價值之上，歐洲會持續為台灣在國際社會發聲，協助提升台灣的韌性，確保台灣能在全球舞台上擁有穩固的一席之地。

立陶宛籍歐洲議員，前歐盟環境、海洋與漁業事務專員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevičius）致詞時表示，今日民主制度正面臨前所未有的挑戰，俄羅斯在烏克蘭的侵略行為正是違反規則的明顯例子。若世界默許此事發生，「將等於打開強權恣意挑戰國際秩序的大門」。

他指出，歐盟面臨快速變動的國際環境，印太地區正是全球局勢的關鍵，而台灣在這當中扮演重要角色。歐盟不應對影響台灣的情勢置之不理，因為雙方共享民主價值、穩固的貿易關係與科技實力。他強調，歐台應在貿易、科技與供應鏈等關鍵領域深化合作，共同強化全球韌性。

辛克維丘斯說，歐盟與台灣的建設性互動「既非挑釁，也非威脅」，而是展現對開放社會、繁榮發展與和平合作的承諾。他呼籲，歐台持續推動透明、務實且有原則的合作，為雙方人民帶來實際的利益與安全。

跨國友台國會議員聯盟「福爾摩沙俱樂部」今年首次在台北召開年會，外交部長林佳龍與來自18國合計45位國會議員合影。（記者陳逸寬攝）

