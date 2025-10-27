嘉里大榮成防堵豬瘟破口！中資背景掀議 賴中強丟證據打臉官僚

嘉里大榮成防疫破口，其中資背景也受到外界關注。（資料照）

嘉里大榮物流本月23日承接彰化肉品業者運送疑似非洲豬瘟肉品至高雄，不僅延遲1.5小時才告知問題貨車位置，高雄市衛生局連日追查問題貨車載運貨品清單，發現嘉里大榮至25日仍一度謊稱僅1輛車裝有GPS定位，延遲超過40個小時才提供運送清單，嚴重妨礙且延宕食安風險管控，遭高市府重罰300萬元、、勒令停業1週，並移送地檢署偵辦。嘉里大榮成防疫破口，其中資背景也受到外界關注，經濟民主連合智庫召集人賴中強今天曝光證據，直言「要說中國對嘉里大榮沒有影響力，那是自欺欺人！」

賴中強今傍晚在臉書發文表示，有在關注經民連的，對嘉里大榮這家公司一定不陌生，「2008年11月21日，大榮貨運之主要股東與香港嘉里物流聯網有限公司簽署合資協議書，大榮貨運正式成為嘉里物流成員。經民連2020年8月21日宣布成立『中港資觀測站』，第一個列入重點觀察對象就是香港上市公司來台投資的物流業龍頭嘉里大榮。」

「日前，多家媒體報導有中資背景的嘉里大榮旗下嘉里醫藥承接醫院及藥商重要藥品冷鏈運送，萬一台海緊張或戰爭時，恐成國安破口。現在，國安破口還沒有來，但防疫破口卻先來了。經民連要先向積極行使公權力（行政權）、負責盡職的高雄市衛生局長及陳其邁市長表達肯定與敬意，並向延誤處理時機的台中市長盧秀燕表達抗議。」

他接著說：「其次，聽說經濟部官僚還在說找不到嘉里大榮是中資的證據。迂腐的經濟部官僚，你們用統戰組織兩岸企業家峰會秘書長尹啟銘2009年經濟部長任內制定的破法規為依據，當然會說嘉里大榮不是中資！但是，任何人看了以下證據，都無法否認中國順豐集團的王衛（順豐控股創辦人、嘉里物流主席）乃至於中國政府，對於郭鶴年家族企業（KGL）所控制的嘉里大榮母公司（嘉里控股）擁有重大影響力，應納入中資規範！」

賴中強指出，「嘉里大榮的母公司為郭鶴年家族企業KGL旗下之嘉里控股公司，郭鶴年的兒子郭孔華，現為北京市政協委員，並為嘉里控股之現任主席及KGL的董事。郭孔華的姊姊郭惠光現為上海市政協委員。郭鶴年與中國共產黨關係密切，被鄧小平譽為引路人，中國《央視》更稱其為『中國的民族企業家』。」

「再來是2021年中國順豐控股收購香港嘉里物流，並建立中國順豐集團與香港嘉里集團交叉持股、合作經營，水乳交融的緊密關係。第一，中國順豐控股收購香港嘉里物流聯網有限公司（KLN）過半數股份，雖然嘉里大榮辯稱收購後該公司已脫離KLN，但無法掩飾中國順豐集團與香港嘉里集團交叉持股、合作經營的關係。第二，根據KLN在香港證交所公布的資料，郭鶴年家族企業KGL之董事兼嘉里控股之主席郭孔華，目前仍是中國順豐控股所收購KLN公司的副主席，而KLN公司的主席正是王衛，顯見中國順豐集團的王衛可以透過KLN的董事會，影響郭孔華的決定，進而影響嘉里控股與嘉里大榮的決策。」

最後他表示，「在2021年中國順豐控股收購香港嘉里物流時，雙方的交易安排是將原香港嘉里物流聯網有限公司的倉庫賣給郭鶴年家族控制的嘉里控股，再與順豐控股入主的KLN公司合作經營。顯見王衛的中國順豐集團與郭鶴年/郭孔華家族的香港嘉里集團，其實是在產權上交互持股，在業務上倉庫與物流合作的密切關係。要說中國對香港嘉里集團、KGL、嘉里控股、嘉里大榮沒有影響力，那是自欺欺人！」

