「豬盧此lag」謊言連環爆？民進黨揭中市府5大疑點

台中爆發非洲豬瘟，中市府從防疫到事後調查頻遭外界質疑。民進黨新聞部副主任黃子一今晚在臉書列出「豬盧此lag」大事記，質疑中市府每天都在改變說法，口中的獸醫師就賴、紀、王3人，黃並提出5大疑點，感嘆整件事荒誕到不知如何評論，到底是台中市政府的謊言比較多、還是死掉的豬比較多呢？

黃子一指出，中市府口中的獸醫師有3位，分別姓賴、紀、王，其中王不是獸醫、是獸醫佐。最早豬農發現豬死亡時，並沒有獸醫到場，只有豬農致電王姓獸醫佐，然後自行投藥；14日真的到現場是賴姓獸醫，但中市府今天下午才說明此事，之前一下說是特約獸醫、一下說是合作獸醫，一下姓王、一下姓施。

黃子一表示，令人感到荒誕的事情是，在整件事東窗事發後，盧秀燕表示她第一時間就處理了，但卻連到底是哪位獸醫去診治、到底是誰餵豬吃藥、又是誰拖了這麼久未通報，至今都講不清楚，如果這叫第一時間，那第二時間難道是全台中的豬隻都染疫嗎？

黃子一也提出5大疑點，一、有家豬場短時間內死亡超過100頭豬，市府卻隔了近10天才知道？二、非洲豬瘟東窗事發的22日，農業部嚴陣以待開記者會，盧秀燕卻在宣傳購物節且不回答問題？三、豬隻大量死亡，市府懷疑是非洲豬瘟，檢體居然用7-11宅配？四、中央禁止廚餘養豬後，中市府廚餘無處去，所以直接倒在空地？五、時至今日，才知道原來最早去豬舍的王姓人員根本沒有獸醫師執照？

