不滿傅崐萁拒災民怒踢桌 張峻：那一腳是替光復人出一口氣

花蓮縣議會議長張峻不滿立委傅崐萁率縣府舉行特別條例座談會卻沒有通知災民，到場抗議。（記者王錦義攝）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財今天下午在大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，但只邀請縣府、部分議員、村長及社團組織的意見領袖等，在地議員、許多災民沒有被通知，災民被警方擋在外面抗議，議長張峻直接進場踢傅崐萁桌子怒嗆：「為什麼不通知災民？」張峻說，那一腳，是替所有被排除在外、被忽視的光復人出的一口氣。

張峻晚間在臉書貼文，座談會再度讓災區的鄉親感受到被忽視、被欺負的心情。這場會議，是傅崐萁、鄭天財2位立委主辦的，但整場活動不僅沒有通知任何在地議員，連他這個光復子弟都沒有接到邀請。真正受災的光復鄉民，更是被警察擋在門外，只能在外頭抗議：「我們是災民，為什麼不能進去？」

張峻說，當他接到消息趕到現場，看見滿門的警察、被拒絕入內的鄉親，心裡真的非常難過。這1個多月來，光復人在泥濘中復原、在瓦礫堆裡重建家園，多少人付出了血汗與眼淚。這場災難造成19位鄉親罹難、5位至今仍失聯，這些都是沉重的傷痛，到今天為止，還沒有聽見縣政府一句「道歉」，沒有人為這場災難的責任站出來。

災後重建不是政治秀，更不是少數人用來收割的工具。張峻說，傅崐萁長期壟斷花蓮資源，如今災難發生了仍想靠著幾個人頭開會、拍拍照、發新聞稿，就想草草了結。這樣的作法，對災民太不公平。光復鄉民想要的，是被聽見的權利，不是被安排好的劇本。重建是傾聽民意、讓受災者有發聲的機會，而不是封門作秀、關起門來決定。

張峻強調，「光復人不求特權，只求被尊重。」災民不是附屬品，更不是被利用的工具。我們要的是透明、是公平、是能真正讓家園恢復的重建行動。如果替鄉親說話都要被貼上「暴力」的標籤，那沉默才是真正的暴力。他會繼續為光復發聲，直到每一位災民的聲音都被聽見、每一個家都能重新站起來。

