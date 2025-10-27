怒踹傅崐萁桌子 張峻霸氣回應：替被忽視的光復人出的一口氣！

張峻怒踹傅崐萁桌子的畫面被網友讚爆。（圖翻攝自打馬悍將粉絲團）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財今天下午在光復鄉大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會，卻傳出指要求縣府、地方鄉民代表、村長和少部分災民，大多數災民根本不知道有這場座談會，帶著強烈不滿到現場抗議，卻被鎖在門外。花蓮縣議會議長張峻得知此事後趕赴現場，帶頭闖進活動中心，怒踹傅崐萁的桌子，相關影片曝光引發外界熱議。對此，張峻稍早在社群發文，表示自己那一腳「是替所有被排除在外、被忽視的光復人出的一口氣」！

張峻今傍晚5點多在臉書發文，「今天下午，在光復鄉大華活動中心舉行的『重建特別條例座談會』，再度讓災區的鄉親感受到被忽視、被欺負的心情。這場會議，是傅崐萁、鄭天財兩位立委主辦的，但整場活動不僅沒有通知任何在地議員，連我這個光復子弟都沒有接到邀請。真正受災的光復鄉民，更是被警察擋在門外，只能在外頭抗議『我們是災民，為什麼不能進去？』」

「當我接到消息趕到現場，看見滿門的警察、被拒絕入內的鄉親，我心裡真的非常難過。這一個多月來，我們在泥濘中復原、在瓦礫堆裡重建家園，多少人付出了血汗與眼淚。這場災難造成19位鄉親罹難、5位至今仍失聯，這些都是沉重的傷痛。到今天為止，我們還沒有聽見縣政府一句『道歉』，沒有人為這場災難的責任站出來。」

張峻接著霸氣表示，「我踹的不是人，是桌子。那一腳，是替所有被排除在外、被忽視的光復人出的一口氣！災後重建不是政治秀，更不是少數人用來收割的工具。傅崐萁長期壟斷花蓮資源，如今災難發生了，他仍想靠著幾個人頭開會、拍拍照、發新聞稿，就想草草了結。這樣的作法，對災民太不公平。」

張峻提到傅崐萁當時說該座談會是「國會在開會」，質疑「既然說是『國會』在開會，為什麼現場看不到任何立法院的工作人員？反而坐滿的是縣政府各局處的首長、承辦人員，整場變成縣府內部會議。難道一個立委可以指揮縣政府？這樣的結構早已違背行政倫理，也完全扭曲了『重建座談』的原意。光復鄉民想要的，是被聽見的權利，不是被安排好的劇本。」

最後張峻直言，「真正該被邀請的，是那些每天還在清理家園、重建生活的災區居民；真正的重建是傾聽民意、讓受災者有發聲的機會，而不是封門作秀、關起門來決定。我在這裡要再一次強調光復人不求特權，只求被尊重。災民不是附屬品，更不是被利用的工具。我們要的是透明、是公平、是能真正讓家園恢復的重建行動。如果替鄉親說話都要被貼上『暴力』的標籤，那沉默才是真正的暴力。我會繼續為光復發聲，直到每一位災民的聲音都被聽見、每一個家都能重新站起來。」

