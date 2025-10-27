為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳玉珍提軍士官退休金隨現役調整 鍾佳濱批：強人所難

    2025/10/27 18:34 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    立法院國民黨團繼提出「停砍公教年金」修法後，國民黨立委陳玉珍再提出「陸海空軍軍官士官服役條例草案」，要將退役軍、士官所領退休俸、遺屬年金的調整機制比照現役；且至少3年必須檢討並「調增」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨透過「財政收支劃分法」拿走中央買糧秣的錢，又要政府給馬兒草吃，「這不是強人所難嗎？巧婦難為無米之炊啊！」

    鍾佳濱指出，對於現役軍人待遇提升，其實從前總統蔡英文到總統賴清德都做了很多，目前我國也努力要提高自我防衛的國防預算支出往國內生產毛額（GDP） 3%提升，在整體情況下，必須穩健調度財政資源，但遺憾的是，新版財劃法造成中央大失血，統籌分配稅被拿走4千億元。

    鍾佳濱說，在這種情況下，如果希望國軍能夠捍衛國家，「我們要馬兒好，就要給馬兒草吃，但是你沒給中央政府買糧秣的錢，怎麼給馬兒草吃？這是難處，國民黨一直在做這樣自相矛盾的事情，表面上說要提高國軍待遇，又說要照顧退休軍公教，但是所做所為都把政府要往這方面努力所需的財源拿走。

    「現在藍白多數就是橫行無阻、為所欲為，所以我們覺得任何提案沒有最壞，只有更壞。」鍾佳濱再指，陳玉珍可能沒有想到一個問題，如果退休人員要比照現職人員調整待遇，可能會造成牽動的規模太龐大而動彈不得。「你賺的錢不夠大家一起加薪，只好大家通通不加，這個法案到後來是變成這個結果。」

    鍾佳濱強調，應先分清楚輕重緩急、優先順序，要保障軍人的退休生活，其待遇隨物價調整，這當然較為可行；但陳玉珍的草案就只有「調增」，物價有上就有下，如同油價一般，怎麼會只能上而不能下，這也是一個問題。

