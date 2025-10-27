「議長有當兵嗎？」童子瑋曬新訓照：為台灣付出真心不輸賴總統

基隆市議長童子瑋（第一排右5）27日在臉書貼他新兵受訓照片，他說，為台灣付出的真心，可是不會輸的。（基隆市議長提供）

新北地方法院今天（27日）下午開庭審理藝人閃兵案，最近兵役話題引起熱烈討論。基隆市議會議長童子瑋今天下午表示，最近跑行程時，經常碰到許多人私訊問他：「議長，你當年有當兵嗎？」他笑說，剛好看到賴清德總統在網路分享金門當兵照片，他也趁此機會聊聊在空軍當兵的軍旅回憶。

童子瑋提到，他2009年到空軍814梯次報到，在空軍司令部政戰部擔任勤務兵，並於2010年退伍。他說，軍中生活雖然比起社會上辛苦，但也是磨練與成長的時光。

他進入空軍司令部後，每天的訓練學會許多應對進退的心法，懂得如何與長官有效溝通、表達想法，也與同袍協調任務、帶領學弟處理工作。而這些在軍中學習到的經驗，成為他現今處理市民服務與議事推動的重要養分。

童子瑋表示，每個世代都有屬於自己的當兵故事，但兵役做為一個國民的「責任」，其價值永遠不變。台灣要有安全的未來，就必須建立全民理解、共同承擔的國防觀念。他強調，未來將持續在議會推動國防教育與民防政策，讓年輕世代不僅履行義務，更能理解國家安全的重要性。

童子瑋最後提到，當年他以軍人身分守護國家，現在則在議事殿堂服務人民，任務雖然不同，但「守護台灣」的心始終如一。他也附上當年的新訓照笑說：「比帥我可能比不上賴總統，但是為台灣付出的真心，我可是不會輸的！」

