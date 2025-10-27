批陳玉珍想選金門縣長慷國家之慨 陳培瑜：太荒謬了

立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

立法院國民黨團繼提出「停砍公教年金」修法後，國民黨立委陳玉珍再提出「陸海空軍軍官士官服役條例草案」，要將退役軍、士官所領退休俸、遺屬年金的調整機制比照現役。對此，民進黨團書記長陳培瑜痛批，這是慷國家之慨，來讓特定族群投票給她，這些國民黨立委真的很不負責任，只想著自己的政治利益，完全沒有考慮年金永續或國家財政的問題，「實在是太誇張、太荒謬了！」

陳培瑜表示，國民黨在「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」也有一條要比照現行在職人員調整，當時在審查時，民進黨委員就告訴他們，這樣雙軌並進是大大的世代不公、族群不公，尤其是行業不公。

「我可以理解陳玉珍為何要提這個方案。」陳培瑜直言，因為她要選金門縣長，一定希望用國家的財力去滿足她對特定族群的照顧，然後讓特定族群回過頭來投票給她，甚至把這個政治效益擴張到整個國民黨2026年的縣市首長選舉。真的很不負責任，只有想到自己的政治利益，完全沒有考慮年金和國家財政的問題。

陳培瑜指出，假設這個族群裡真的有5%、10%的人支持他們，那她真的很想問他們願意站出來和其他族群、行業、世代對話？到底這樣的年金改革是開倒車，還是他們覺得在做對的事情，是在解決被民進黨壓迫的問題？「我完全無法認同他們的改革方向，拿國家的錢讓人民來投他們自己的票，真的是慷國家之慨」。

此外，對於陳玉珍將現行條文「至少每4年應予檢討」改為「至少每3年應予檢討並調增」。陳培瑜說，這就如同台灣話說的「博贏不博輸」，就是國家的錢都她在分，但是票都是她的，「哇！這真的太誇張了！」

陳培瑜說：「我不知道她這樣是可以對誰交代，還是說她是在幫中共掏空台灣的國庫呢？因為她是一天到晚去舔共、和習近平見面的人，然後一天到晚主張台灣人都不懂金門人。那我就問，金門立委提出這樣的見解和看法，真的是全金門人都可以理解的嗎？身為金門立委不用向其他台灣人交代嗎？真的是太荒謬了」。

