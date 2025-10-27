民代建議新北幣、健康幣整合 激勵運動與旅遊

新北市議員江怡臻建議，應將新北幣與「健康幣」整合，擴大適用範圍，鼓勵更多民眾運動與參與市政活動。（記者羅國嘉攝）

新北市積極推動市民參與觀光與健康活動，推出「新北幣」作為消費與激勵工具。市議員江怡臻建議，應將新北幣與「健康幣」整合，擴大適用範圍，鼓勵更多民眾運動與參與市政活動。研考會主委林豐裕表示，目前正在研議中，預計一個月內提出初步報告。

江怡臻說明，新北幣已與雲林、台東進行跨縣市整合，而新北動健康APP也鼓勵民眾，可透過運動、步行累積健康幣，但健康幣跟新北幣卻沒有整合一起，應研議兩者間的兌換機制，並擴大新北幣使用範圍，才能鼓勵更多民眾參與新北各項活動。

請繼續往下閱讀...

江怡臻指出，新北長者已近20％人口比例，運動是長者預防肌肉流失的關鍵，若未來健康幣可兌換新北幣，可作為鼓勵長者多運動的機制；而針對推廣微笑山線部分，新北市目前雖推出完登12條路線贈送一條毛巾的活動，但許多民眾反映禮物應該更精進，市府也已研議完登後贈送一定的新北幣或健康幣，提升誘因。

研考會主委林豐裕表示，初步已與衛生局、觀旅局討論，將先提供十萬新北幣作試行，並研究兩種幣別的兌換與合作機制，一個月內提出初步結果。他強調，此方案可結合旅遊與健康活動，形成多元激勵，跨縣市也在推動中。

衛生局長陳潤秋指出，健康幣已有多元兌換機制，未來將參考新北幣概念進行連結；觀旅局長楊宗珉補充，微笑山線完登禮品將參考其他縣市經驗，進一步精進獎勵內容，期望提升民眾參與熱情。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法