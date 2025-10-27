卓揆視察五股交流道改善工程 陳明義不滿沒被通知出席和吳秉叡爆口角

交通部高公局今進行國1五股交流道增設北出匝道工程說明，市議員陳明義不滿沒被通知出席與現場民代發生口角。（記者黃政嘉攝）

行政院長卓榮泰今早與新北市長侯友宜以及多位立委、新北市議員視察「國道一號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」時，新北市議員陳明義突在現場大聲質問眾人為什麼他沒受邀出席今天活動，立委吳秉叡見狀與陳明義發生口角，吳秉叡說：「你就是來鬧場的」，陳明義則回嗆：「你閉嘴啦，沒水準的」，兩人你一句、我一句，現場氣氛一度尷尬。

卓榮泰今與立委、新北市議員於五股交流道增設北出匝道現場聽取高公局簡報改善進度，陳明義突在現場大聲質問眾人為什麼他沒受邀出席活動，吳秉叡跳出來說：「這是地方喜事，不要在這大聲叫」，陳明義不悅地回說：「喜事我不能來喔」，吳秉叡再回：「你沒那麼重要」，陳明義接著反擊：「你也沒那麼重要，院長來地方，就是要聽地方聲音。」

請繼續往下閱讀...

陳明義與吳秉叡在現場你一句、我一句，交通部長陳世凱則在中間幫忙緩頰，立委林淑芬與眾人向陳明義解釋「是新北市交通局通知的啦！」陳明義回林淑芬說：「好啦，不關妳的事」，接續對著卓榮泰說：「院長，大家都是老朋友，你到這邊，我不能來歡迎你嗎？」、「若有通知，我一定來」、「我是來感謝的，不是來鬧場的」，此時吳秉叡又說：「你就是來鬧場的嘛」，陳明義則再回嗆吳秉叡：「你閉嘴啦，沒水準的」，隨後對卓榮泰示意說抱歉。

陳明義事後在現場自錄影片時提到，他是在網路看到直播才知道卓榮泰來視察，他認為五股交流道增設北出匝道應直接接高架橋主線，這樣往新莊、樹林、板橋等地區，都不用再下來平面道路而塞在中港西路等地段。

新北市議員陳明義事後在現場自錄影片時提到，他在網路看到直播，才知道行政院長卓榮泰有來視察。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法