    首頁 > 政治

    議員播里長抱怨陳情沒回應影音 高市府駁均已派工修繕、質詢應查證

    2025/10/27 16:44 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員邱于軒PO出大寮區義和里長影音檔，里長質疑行文區公所都沒回應，感覺高雄「沒政府」？市府「吃屎嗎」？（記者王榮祥翻攝）

    高市議員邱于軒今在議會撥放大寮區義和里長影音檔，里長抱怨行文區公所都沒回應，感覺高雄「沒政府」？市府「吃屎嗎」？高市府事後PO照打臉里長，強調里長陳情都完成了。

    邱于軒今在民政部門質詢時，PO出大寮區某里長影像，里長在台上提及陸續行文區公所訴求修理路燈、處理水溝蓋等，但發文都沒收到回應，他嗆高雄「沒政府」？市府「吃屎嗎」？

    高市府事後特別澄清影片內容並非事實，強調該里長所陳情事項，區公所收到公文和相關通知後，便依相關公務程序錄案或函轉權責機關辦理，修繕項目均已派工完成，並非沒有處理，「也請議員質詢時應做好查證」。

    市府說明，該里長發文透過大寮區公所陳情河堤路一段139號及義和路160之6號等側溝問題，水利局接獲來文即錄案並派工處理完成；另里長亦反映義和路27之79、27之10號土地路燈無編號造成無法維修情形，工務局獲悉後，派工修繕並正常放亮，並於近期補上鋁牌納管。

    市府指出，附近里民都知道完工，不解里長卻為何不知道？還傳達錯誤訊息；對於邱于軒議員可能未詳查該里長片面發言，引起外界誤解，市府對此表達遺憾。

    高雄市府po出地方基層建設處理完成照片打臉里長，並呼籲議員質詢應多查證。（高市府提供）

    熱門推播