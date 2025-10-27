國民黨：黨務交接1小時上手 財務已讓新團隊了解

國民黨立委吳宗憲即將出任國民黨文傳會主委。（圖由吳宗憲國會辦公室提供）

國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日就任，為了妥善辦理黨權交接工作，「鄭中央」交接小組人員今日下午由即將出任副主席兼任秘書長的李乾龍率隊，前往中央黨部與現任「朱中央」黨務團隊進行黨務交接工作。文傳會主委林寬裕表示，交接在原訂1小時的時間完成，就廣泛的業務問題進行報告及說明，讓新的團隊可以很快的上手，整個會議的氣氛相當融洽，事實上雖然他們叫新團隊，但其實對這些業務都不陌生，所以很快就可以上手，後續也有安排好業務的對口等，並不是在這次會議結束後，就不需要繼續溝通，還有很多東西需要協助及了解，後續還會就業務上繼續個別的溝通。

對於國民黨的財務狀況，林寬裕說，現金流、長短期的負債等，都有做充分說明，讓新團隊了解，最重要是黨務一年或一個月所需多少經費，都有做充分說明。

即將出任文傳會主委的立委吳宗憲也說，剛剛交接流程很順利，大部分的人都很有經驗，在相關需要交接哪些項目以前，哪裡有需要再溝通的地方，剛剛都已經談好了，算是非常愉快及順利，也不會有太多後續的問題，即便有一些非常枝微末節的小東西需要再溝通，都不會對這次的交接造成影響。

吳宗憲表示，國民黨在財務的運作上，一直是撙節所有能撙節的費用，用最小的費用達到最大的效果，一路以來都是這樣子，這部分沒有太大問題，國民黨在財務上一直是很吃緊，大家也都知道這個狀況，會繼續以現有資源把事情做好。

至於人力留用部分，吳宗憲表示，由主席與相關主管決定哪些人要留用，人才都是國家的、也是國民黨的，只要好的人才支持國民黨想法的，當然就是一起團結合作，當然也要取決於他們的意願，有沒有不同的人生規劃，希望大家一起留下來、一起努力，當然都會很歡迎，留用與否只要有心為國民黨一起奮鬥的，我們都是很歡迎的，但也要取決於每個人自己的生涯規劃。

至於新人事的安排，吳宗憲指出，這部分會尊重主席、副主席的想法，至於外界稱過於資深，這也不是絕對的，裡面有很多一級主管是中生代，基本的概念就是「老幹新枝」，年長的同志有很多生活經驗可以提供，年輕的同志有不同的創意及邏輯，要一起互相交流，不存在年齡層過高這東西，他不認為年齡是絕對的問題，反而大家能一起坐下來談，邏輯溝通上無障礙，這時候反而是最好的，新舊交替才是最好。

另外，對於國民黨新任黨主席鄭麗文反對提高國防預算，英國「金融時報」指恐激怒美國。吳宗憲認為，這都是過早的猜測，他不認為鄭主席親中，國際、兩岸政策本來就是互有彈性的作法，鄭主席的想法很簡單，為了中華民國的永續以及所有同胞兩岸的安全和平，以及亞太區域的和平，本來我們對於一些想法他會有自己論述，這論述就是親中嗎？不要去扣帽子，只要對國家、人民好且安全，那個決策就是正確的。

