    首頁 > 政治

    台灣被拍光光！中國突發多張高清衛星照 官媒老調重彈嗨喊這句話

    2025/10/27 17:27 即時新聞／綜合報導
    中國「吉林一號」25日發布一系列高清衛星照，將台北市區、日月潭、新竹科學園區等地全部拍下來。（圖翻攝自微博）

    中國「吉林一號」25日發布一系列高清衛星照，將台北市區、日月潭、新竹科學園區等地全部拍下來。（圖翻攝自微博）

    今年10月24日，中國全國人大常委會將每年10月25日正式訂定為「台灣光復紀念日」，隔天中共官媒發布多張由號稱中國首套自主研發的商用遙感衛星系統「吉林一號」拍攝的衛星照片，將台北市區、日月潭、新竹科學園區等地全部拍下來，似乎是在暗示他們隨時都在監控台灣，嗨喊「中國台灣省的每一寸土地都在吉林一號太空視角下盡顯生機！」

    中共對台統戰動作越來越頻繁，除了紀念「台灣光復80周年」活動25日在北京舉行，同日吉林一號更發布一系列高清衛星照，影像包括台北市區、中正紀念堂、台北港、基隆河、新竹科學院區、阿里山、日月潭、鵝鑾鼻等等，部分照片中還可以清楚看到城市脈絡和街道分布。

    中國包括《環球時報》在內等官媒或自媒體紛紛轉發這一系列衛星照，老調重彈稱「台灣是中國不可分割的一部分」。官媒還特地給每張衛星照下註解，刻意要與中國扯上關係，例如台北市，官媒就聲稱「與大陸一線城市的繁華風貌一脈相承」；形容竹科「其現代化院區風貌與大陸科創園區遙相呼應，見證兩岸科技發展的同頻脈動」；鵝鑾鼻則是「中國南疆海岸的獨特印記」。

    這些衛星照和官媒的意淫文字曝光後，不光是台灣網友作嘔，中網除了小粉紅跟著高潮，也有不少網友吐槽發這些照片根本是自嗨。

