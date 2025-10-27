新華社稱兩岸「不是國與國關係」 陸委會：統一毫無吸引力

陸委會今日強調，兩岸關係的本質在於體制之爭，民主與專制不能相融，台灣人民向來堅持自由民主的生活方式。香港經驗也已經證明，「一國兩制」最終就是中共專制統治，中共所謂「統一」後發展前景對台灣人民毫無吸引力。（資料照）

川習會前夕，中國官媒《新華社》26日晚間發表2500多字署名「鍾台文」的文章，宣稱兩岸「不是國與國關係」、也不是「一中一台」。只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸雙方完全可以坐下來對話溝通。陸委會今日回應，兩岸關係的本質在於體制之爭，民主與專制不能相融，「一國兩制」最終就是中共專制統治，中共所謂「統一」後發展前景對台灣人民毫無吸引力。

《新華社》以「台灣問題的由來和性質」為題的署名文章，除前言和結語共分四大部分，分別是「歷史不容篡改，台灣屬於中國地位已定」、「台灣問題因民族弱亂而產生

」、「台灣是中國一部分的地位從未改變」、「台灣問題必然要由中國人自己解決」。

該文聲稱，「1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使全中國的主權，包括對台灣的主權」。

文章強調，「歷史事實充分證明，體現『一個中國原則的九二共識』是台海和平穩定的定海神針。堅持『一個中國原則』和『九二共識』，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益；背離『一個中國原則』和『九二共識』，兩岸關係就會緊張動盪，台灣同胞切身利益就會受損」。

文章更提及，「2300萬台灣同胞都是中華民族一份子，都是中國人。制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。兩岸不是『國與國關係』、也不是『一中一台』。只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸雙方完全可以坐下來對話溝通，化解矛盾，累積互信，為兩岸關係和平發展翻開新的一頁，為實現祖國完全統一凝聚共識」。

對此，陸委會強調，兩岸關係的本質在於體制之爭，民主與專制不能相融，台灣人民向來堅持自由民主的生活方式。香港經驗也已經證明，「一國兩制」最終就是中共專制統治，中共所謂「統一」後發展前景對台灣人民毫無吸引力。

陸委會指出，希望中共放棄對台恫嚇壓迫，和平共處、和諧來往才最符合兩岸人民的共同利益。

