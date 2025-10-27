「朱中央」與「鄭中央」交接 李乾龍：一定無縫接軌

即將出任國民黨主席當選人鄭麗文的副主席兼任秘書長李乾龍，率隊前往中央黨部與現任「朱中央」黨務團隊進行黨務交接工作。（資料照）

國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日就任，為了妥善辦理黨權交接工作，「鄭中央」交接小組人員今日下午由即將出任副主席兼任秘書長的李乾龍率隊，前往中央黨部與現任「朱中央」黨務團隊進行黨務交接工作。李乾龍受訪表示，他與秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆等人都是老朋友，彼此都是國民黨的黨工、幹部，一致為國民黨服務，交接的氣氛非常好且融洽，一定會把黨務工作無縫接軌。

鄭麗文4名副主席平均年齡70歲，遭外界質疑沒有世代交替，李乾龍表示，很多人都笑他年紀大了，他要引用唐朝詩人劉禹錫的《酬樂天詠老見示》詩句「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」，雖然年紀大了，熱情還在，還是有滿天的彩霞。身為一個國民黨員，需要他的時候，一定會用過去的經驗為年輕人搭起一座橋，讓他們更快站上舞台。

請繼續往下閱讀...

李乾龍說，國民黨當然需要世代交替，他完全贊成，但是世代交替不是要老人完全退場，而是經驗的傳承，在這個過渡時期，身為老黨員也希望放手去支持讓年輕人勇於承擔，他還引用劉禹錫另一詩句，「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」，一條船沉下去，旁邊還是很多船會經過，萬帆齊發，一棵樹木倒下，旁邊還有很多樹木萬木春。

「沒有說什麼年紀大了就不管用了，世代傳承，主席希望我再來服務一下，我也義不容辭」。李乾龍表示，在一個適當階段以後，一定會傳承下去，不會老是佔在位置上，「我接這個位置家裡反對，罵得要死」。至於是否有預計何時能穩定大局禮讓？李乾龍說，如果很快進入狀況，因為他年紀也大了，想含飴弄孫、環遊世界。

至於「朱中央」是否有人事留任？李乾龍表示，有一些例如新媒體團隊做得很好，也是希望跟主席報告以後能留任，等下就會私底下去溝通。

媒體詢問，財務狀況與4年前相比是否有差別？李乾龍說，他們也是非常節儉，看了以後蠻感動的，民進黨用不當黨產委員會，就是要讓國民黨永不翻身，在這個艱困的狀況底下，國民黨要堅強，新主席上任後，一定很多人願意加入國民黨，呼籲老黨員回娘家，新黨員注入新血，我們對這個黨寄予厚望，覺得很有信心，新的主席有新概念、新想法。

