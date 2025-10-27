參選南市長「把餅做大」 陳以信：要衝破藍軍40萬票天花板

前立委陳以信宣布投入國民黨台南市長候選人初選，並強調自己參選是要設法突破藍軍在台南市長的40萬票天花板。（資料照，陳以信服務處提供）

參選本屆台南市立委失利的國民黨前立委陳以信，近日表態願參加黨內台南市長初選，引發台南政壇討論；其對手、身兼南市國民黨主委的謝龍介回應願進行高格調的初選。對此，陳以信今天在北部電台受訪時說，感謝謝龍介有風度願接受挑戰，他的出馬是要把藍軍的餅做大，要設法衝破天花板40萬的票。

陳以信表示，感佩謝龍介有風度願意接受挑戰，這樣君子之爭、不出惡言、健康初選，大家不必擔心有什麼廝殺。現在是要把餅做大，過去國民黨在台南始終衝不過天花板的40萬票，在基本盤有限情況下，要設法爭取10萬票中間選民支持，否則勝選只能靠機運。其實台南不是綠，這從市議員結構可以看出是藍、綠、無黨籍各占3分之1，每次選輸都是因為綠營及無黨籍票結合所導致。

請繼續往下閱讀...

陳以信感嘆說，很遺憾、也很憤怒看到民進黨在台南市長初選過程中挖樁腳、相互攻詰，市民敢怒不敢言，更多是無可奈何，每次比大小、拚輸贏，沒有站在市民角度談城市願景，這樣台南不會改變。他建議，國民黨南市長初選應該辦在民進黨初選之後，先讓市民看到民進黨初選如何亂七八糟；國民黨則是健康正面、君子之爭，有選前各自努力、選後團結一致的初選，讓市民能做對比，這樣的國民黨會讓人民更感動、進而真的支持。

陳以信提到自己的「台南三計」，分別是經濟、國際與科技。他表示，經濟是增加創業、改善就業及創造未來經濟；國際是要讓國際看見台灣，把國際帶進台南；科技是全面推廣AI人工智慧，像現在就有在台南的高中辦AI議題辯論比賽，用AI市政管理全面翻新文化古都。

他還說到要「還都台南」，總統府或至少行政院本部要搬到台南新營為主的北台南地區，不只要平衡台灣南北、更要平衡台南南北兩地的「雙平衡」，總統賴清德在台南市長任內就講過，不能現在就忘記了，且遷都台南還有國家戰略安全考量，可打造更安全的行政中樞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法