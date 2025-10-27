明作證京華城案！張景森要柯文哲把「狗仔頭」關在家 否則金句奉還

前政務委員、台北市都市發展局局長張景森（左）將出庭為京華城案作證，今他在臉書公開聲明，要求柯文哲把「狗仔頭」關在家裡。（資料照）

前政務委員、台北市都市發展局局長張景森明（28日）將出庭為京華城案作證，今他在臉書PO出給柯文哲的公開聲明，要求把「狗仔頭」關在家裡，別出現在法庭，否則就會用柯的金句「誰家的狗？帶回去自己管好」奉還。

張景森今在臉書發表給柯文哲的公開聲明，他預告明將出庭京華城案作證，強調一定會秉持理性、客觀、公正、專業的立場，盡我所知，陳述事實和意見。但張景森也直言：「如果在法庭現場出現令我反感的旁聽者，恐怕會激起小弟的噁心與憤怒，會影響情緒、影響證詞品質。」

張景森公開呼籲柯文哲，把那個狗仔頭關在家裡管好，別出現在莊嚴的法庭，強調「如果明天有狗仔頭出席旁聽，我會當庭向法官正式提出聲請，把狗仔頭趕出法庭，以避免影響證人情緒，影響作證的品質。」

最後，張景森向柯文哲喊話發揮你的影響力。否則明天我可能會把這句金句送還給您：「誰家的狗？帶回去自己管好」！

