為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    明作證京華城案！張景森要柯文哲把「狗仔頭」關在家 否則金句奉還

    2025/10/27 15:34 即時新聞／綜合報導
    前政務委員、台北市都市發展局局長張景森（左）將出庭為京華城案作證，今他在臉書公開聲明，要求柯文哲把「狗仔頭」關在家裡。（資料照）

    前政務委員、台北市都市發展局局長張景森（左）將出庭為京華城案作證，今他在臉書公開聲明，要求柯文哲把「狗仔頭」關在家裡。（資料照）

    前政務委員、台北市都市發展局局長張景森明（28日）將出庭為京華城案作證，今他在臉書PO出給柯文哲的公開聲明，要求把「狗仔頭」關在家裡，別出現在法庭，否則就會用柯的金句「誰家的狗？帶回去自己管好」奉還。

    張景森今在臉書發表給柯文哲的公開聲明，他預告明將出庭京華城案作證，強調一定會秉持理性、客觀、公正、專業的立場，盡我所知，陳述事實和意見。但張景森也直言：「如果在法庭現場出現令我反感的旁聽者，恐怕會激起小弟的噁心與憤怒，會影響情緒、影響證詞品質。」

    張景森公開呼籲柯文哲，把那個狗仔頭關在家裡管好，別出現在莊嚴的法庭，強調「如果明天有狗仔頭出席旁聽，我會當庭向法官正式提出聲請，把狗仔頭趕出法庭，以避免影響證人情緒，影響作證的品質。」

    最後，張景森向柯文哲喊話發揮你的影響力。否則明天我可能會把這句金句送還給您：「誰家的狗？帶回去自己管好」！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播