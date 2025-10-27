為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    立院本週排審海纜7法 國民黨團：不容惡意破壞我基礎設施

    2025/10/27 15:30 記者林欣漢／台北報導
    行政院上月拍板修正「海纜七法」，據立院經委會民進黨籍召委陳亭妃規劃，29日將排審「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」。國民黨團（見圖）對此重申，國家安全人人有責，不容任何人或組織惡意破壞我國基礎設施。（資料照）

    行政院上月拍板修正「海纜七法」，民進黨立委亦提出近80個修法版本，經立法院會分別交付交通委員會及經濟委員會審查。據經委會民進黨籍召委陳亭妃規劃，29日將排審「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」。國民黨團對此重申，國家安全人人有責，不容任何人或組織惡意破壞我國基礎設施，在合理範圍內加強管理及處罰，保障國家安全是2300萬國人共同責任，不必懷疑、也無需討論。

    國民黨團問民進黨政府，「馬政府時代兩岸間有這些灰色地帶滋擾行為嗎？完全沒有！」馬政府執政的時候，中共軍機不曾越過海峽中線，更沒有圍台軍演。喪權辱國的民進黨，把海峽中線的防衛縱深丟失，危害國家安全，請問民進黨拿出什麼作為，恢復海峽縱深？

    今年發生多起權宜輪違規破壞台灣通訊海纜事件，行政院上月拍板修正「海纜七法」，盼年底前完成修正，建立一套更完整的海纜及相關基礎設施保護體系，以遏止惡意破壞及違規行為。

    海纜七法包括「電信管理法」、「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」、「氣象法」、「商港法」與「船舶法」，行政院版草案重點包括，破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，故意犯可處7年以下有期徒刑，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統等規範。

