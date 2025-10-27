台中「豬肉公主」落淚後避談政治 李忠憲嘆：責任錯置成全民信仰

台中清水知名豬肉攤「黑豬王」第三代接班人王怡瑄，近日因非洲豬瘟疫情而拍片落淚。（擷取自@hsuan8288/IG）

台中梧棲一處廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，讓台灣苦撐7年的防疫防線正式失守。事件持續延燒，清水豬肉世家「黑豬王」第三代「豬肉公主」王怡瑄日前拍片落淚說：「最害怕的事情還是發生了。」之後又回應稱「我不喜歡談政治」，引發網路熱議。對此，成功大學教授李忠憲撰文點名批評，認為這反映出社會的「責任錯置」現象。

台中清水知名豬肉攤「黑豬王」第三代接班人王怡瑄23日在影片哽咽表示，「我們最害怕的事情終究發生了。」她解釋，為防疫情擴散，豬隻與運輸車輛不得隨意進出屠宰場，「全台暫時停業，是為了避免豬車與人員在屠宰過程中交叉感染。」她也提醒，非洲豬瘟致死率高達100%，沒有人希望重演30年前口蹄疫的悲劇。

事後，王怡瑄又發動態表示，這幾天收到許多鼓勵留言，「希望我們家這次能撐過去」，同時呼籲外界別再爭論政治立場，「我不喜歡談政治，沒有政治立場。」她說，現在最重要的是配合防疫、尋求解決辦法，「發生事情了，怪誰都沒有用。」

對此，李忠憲今（27）日以〈從豬瘟到情緒瘟疫：當責任錯置成為全民信仰〉為題在臉書發文表示，台中驗出非洲豬瘟後，中央隨即宣布全國豬隻禁運、禁宰5天，豬農與肉品市場全面停擺。並在文中透露，有朋友僅詢問王怡瑄「市長投給誰」，就被她封鎖。

李忠憲引用臉書粉專「音地大帝」發文表示，原本討厭民進黨的，去光復鄉挖幾天泥巴後，變得更痛恨民進黨了，這種人一抓一大把，所以合理推測在這次豬瘟之後，也會有養豬販豬產業鏈的人把民進黨當作滅族仇人來恨。

李忠憲反問，「明明都是國民黨的縣市長惹的禍，為什麼結果會這樣？」他解釋，這種現象在心理學中稱為「責任錯置（misattribution of blame）」或「情緒投射（emotional displacement）」。簡單說就是，人在面對複雜的災難事件時，不容易釐清責任結構。

李忠憲分析，民進黨作為「中央執政者」，成為最容易被情緒發洩的靶子。尤其在社群媒體或地方輿論中，長期受到「中央無能」的敘事影響，於是即便地方政府犯錯，民眾也會「自動歸因」給中央。「某些人會把自己討厭民進黨當成信仰，不論事實如何，都會找到理由去恨。」這和前幾年「1450」或「抗中保台」被嘲弄的模式相似。這種情緒型政治現象往往不是邏輯推理的結果，而是「社會認同」與「媒體回音室效應」的結果。

李忠憲提到，實際責任在國民黨的縣市政府，但情緒卻導向民進黨。在台灣的社會語境中，「討厭民進黨」有時已經不是政治立場，而是一種身份認同的象徵。一旦成為身份的一部分，理性歸因就被情緒取代。當「討厭民進黨」變成一種身份認同時，事實就不再重要，不論誰執政、不論誰出包，情緒的方向早已設定好。這的確不是政治立場，而是一種心理依附，一種在混亂世界裡尋找「簡單敵人」的方式。這就是在資訊戰爭中，完全不設防的結果！

